"Так были мы похожи": Заметившие подмену фанаты накинулись на двойника поп-короля, но его защитил сам Киркоров

За последние несколько месяцев поп-король российской эстрады шокирует своими изменениями во внешности не только коллег, но и поклонников. Из-за большого количества сделанной пластики те перестали узнавать родные черты лица кумира. Фан-база Киркорова в ужасе! По слухам, сейчас Бедросович находится в отношениях с молодой красоткой, которую тщательно ото всех прячет. Но зато говорит, что любовь — это муза, которая вдохновляет его меняться и чувствовать себя снова 18-летним юнцом.

Чтобы не только душой, но и телом походить на молодую версию себя, Филипп полностью скорректировал фигуру, став стройным и подтянутым. Даже кубики пресса вырезал! Почти до неузнаваемости изменил черты лица, сделав несколько подтяжек или вколов ботокс. И буквально стал совершенно другим человеком. Поклонникам это не понравилось...

Фанаты не верят в преображение Киркорова и считают, что его заменяет двойник. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Настолько, что те даже начали поговаривать, а не двойником ли обзавёлся король российской эстрады. Особо мнительные фанаты тут же подхватили эту идею, и вот в Сети уже появились различные теории заговора о том, что любимую знаменитость подменяют, да ещё и не особо качественно.

"Не дурите людей. Это совсем другой человек. Но сходство есть"; "Мне кажется, что это не он вообще". "Да это не он, это двойник, и походняк не его"; "Это не Киркоров, голос не его и вообще никакой похожести"; "Это двойник"; "Ё-моё, может, нашего Филиппа подменили?"; "Блин, куда пропал Киркоров?" — сходят с ума в комментариях под обновлёнными фото артиста фанаты.

Что творится с Киркоровым? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

И, пока фанаты бьют тревогу, пытаясь убедить всех, что любимого артиста подменили, другие пользователи Интернета не остались в стороне и воспользовались паникой иначе. Преображения Филиппа Бедросовича показались им забавными. Оказалось, с новым имиджем он похож на нескольких мультяшных персонажей и даже на Райана Гослинга из нового фильма про Барби.

Правда ли, что Филипп Киркоров обзавёлся двойником? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Сам же Киркоров, как и обычно, отнёсся к ситуации с юмором и долей лёгкого нарциссизма. Выложив у себя в соцсетях наиболее понравившиеся сравнения, поп-король поспешил пролить свет и рассказать про своего "двойника" всю правду, написав:

"Не я, и не он, и не ты, И то же, что я, и не то же: Так были мы где-то похожи, Что наши смешались черты… Выдаёте желаемое за действительное. Сплетням стоп! Нет у меня двойников, тройников. И птичкой, и феей могу быть, главное, что всегда я — Филипп Киркоров, единственный и неповторимый".

Есть ли у Филиппа Киркорова двойник? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Даже немного жаль, что никакого двойника на самом деле не оказалось. Представляете, что бы творилось с российским шоубизом, окажись в нём на одного Киркорова больше. Новый образ артиста вызывает разные эмоции: кому-то смешно, кому-то страшно, другие восхищаются.

Помолодевший Киркоров стал интернет-мемом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov