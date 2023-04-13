КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 08:07

Шуфутинский — об уехавших россиянах: "Когда кормушку отодвинут, можно не дотянуться"

Шуфутинский считает, что многие уехавшие из РФ россияне осознают ошибку

Российский певец Михаил Шуфутинский заявил, что многие покинувшие родину из-за СВО граждане РФ со временем поймут, что сделали ошибку.

"Я не могу никого осуждать. Уезжают ведь по разным причинам. Но, когда кормушку отодвинут, а цепь останется такой же длины, можно и не дотянуться. Думаю, со временем многие поймут, что совершили ошибку", — сказал он в беседе с изданием АиФ.

МИД призвал россиян быть осторожными, планируя поездки в недружественные страны

МИД призвал россиян быть осторожными, планируя поездки в недружественные страны

Шуфутинский добавил, что он испытывает жалость к тем, кто перебрался в США. Поскольку это уже не та страна, в которую он сам эмигрировал в начале 1980-х. Певец сказал, что ему нужно быть в России, поскольку здесь его дом и родина.

Ранее Лайф рассказывал об исследовании, согласно которому почти две трети россиян (62%), покинувших страну в 2022 году, намерены вернуться в ближайшее время.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Илья Суриков
  • Новости
  • Михаил Шуфутинский
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров