МИД призвал россиян быть осторожными, планируя поездки в недружественные страны

Министерство иностранных дел РФ попросило россиян соблюдать осторожность при планировании поездок в недружественные государства. Об этом сказано в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Она отметила, что призывы госсекретаря США Энтони Блинкена и других официальных лиц к своим согражданам немедленно покинуть РФ являются лицемерными и двусмысленными. Дипломат подчеркнула, что именно Вашингтон "развернул настоящую охоту" за россиянами, которые находятся в Америке и третьих странах.

"Ставшие объектами такого "специфического" внимания росграждане не имеют шансов на справедливый суд и защиту от карательной квазиюстиции США, оказываясь в итоге в тюрьмах с максимальными сроками заключения", — добавила Захарова.