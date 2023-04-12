МИД призвал россиян быть осторожными, планируя поездки в недружественные страны
Министерство иностранных дел РФ попросило россиян соблюдать осторожность при планировании поездок в недружественные государства. Об этом сказано в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
Она отметила, что призывы госсекретаря США Энтони Блинкена и других официальных лиц к своим согражданам немедленно покинуть РФ являются лицемерными и двусмысленными. Дипломат подчеркнула, что именно Вашингтон "развернул настоящую охоту" за россиянами, которые находятся в Америке и третьих странах.
"Ставшие объектами такого "специфического" внимания росграждане не имеют шансов на справедливый суд и защиту от карательной квазиюстиции США, оказываясь в итоге в тюрьмах с максимальными сроками заключения", — добавила Захарова.
В том же комментарии Захарова подчеркнула, что РФ не потерпит вмешательства США в ситуацию с журналистом Гершковичем. Она обратила внимание на то, что о его задержании американское посольство в Москве было своевременно уведомлено.
VK / МИД России