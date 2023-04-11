"Очищение огнём": Боня решилась на самосожжение
Кадры объятой пламенем телеведущей шокировали весь Интернет. На что только не идёт Виктория Боня в попытках достигнуть очищения сознания. Видимо, кактусы и голодовка уже не спасают
Блогерша Виктория Боня не устаёт шокировать поклонников очередными выходками и экспериментами над собой. На этот раз телеведущая, видимо, решила, что нуждается в очищении. В своих соцсетях 44-летняя бизнесвумен подробно показала весь процесс "исцеления огнём", от которого её фанатам пришлось вызывать неотложку. Модель положили на массажный стол, обернули плотным хлопковым полотенцем, предварительно пропитанным отварами лечебных трав, и… подожгли. А затем то же самое проделали снова, разместив горящее полотенце на голове.
Виктория Боня исцеляется огнём, решив себя поджечь. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya
Боня осталась в восторге от процедуры. "Есть ощущение, что с тебя сняли старый панцирь. Настолько легко и приятно себя чувствуешь после! Это настоящее чудо!" — описала звезда свои ощущения.
Однако радость от произошедшего испытали далеко не все, подписчики знаменитости возмутились её безответственностью и опрометчивостью. Они отметили, что это никому не нужный риск жизнью, из-за которого её дочь может остаться сиротой. И правда, зачем нужны годы развития медицины, чтобы в XXI веке снова лечиться дедушкиными методами? Но главное, что карма Бони очищена и та готова вновь поражать всех вокруг своей неуёмной фантазией.
Напомним, рисковать звезде не в новинку, в прошлый раз она пыталась доказать пользу ритуалов с кактусами и завлекала подписчиков на ретриты, доказывая, какие истины придут в очищенную голову. Помните, что "наш ум — это не наш ум".
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya