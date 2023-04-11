"Очищение огнём": Боня решилась на самосожжение

Блогерша Виктория Боня не устаёт шокировать поклонников очередными выходками и экспериментами над собой. На этот раз телеведущая, видимо, решила, что нуждается в очищении. В своих соцсетях 44-летняя бизнесвумен подробно показала весь процесс "исцеления огнём", от которого её фанатам пришлось вызывать неотложку. Модель положили на массажный стол, обернули плотным хлопковым полотенцем, предварительно пропитанным отварами лечебных трав, и… подожгли. А затем то же самое проделали снова, разместив горящее полотенце на голове.

Боня осталась в восторге от процедуры. "Есть ощущение, что с тебя сняли старый панцирь. Настолько легко и приятно себя чувствуешь после! Это настоящее чудо!" — описала звезда свои ощущения.

Однако радость от произошедшего испытали далеко не все, подписчики знаменитости возмутились её безответственностью и опрометчивостью. Они отметили, что это никому не нужный риск жизнью, из-за которого её дочь может остаться сиротой. И правда, зачем нужны годы развития медицины, чтобы в XXI веке снова лечиться дедушкиными методами? Но главное, что карма Бони очищена и та готова вновь поражать всех вокруг своей неуёмной фантазией.