Звезда "Очень странных дел" объявила о помолвке с сыном Бон Джови

Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун выходит замуж за Джейка Бон Джови — сына рок-музыканта Джона Бон Джови. Она опубликовала их совместное фото, на котором жених обнимает невесту со спины. На руке 19-летней актрисы также виднеется кольцо с крупным бриллиантом.

"Я любила тебя три лета. Теперь, дорогой, я хочу и все остальные", — подписала она снимок, опубликованный в одной из социальных сетей.

Её 20-летний жених не стал молчать и опубликовал то же фото, написав просто "навсегда".

Об отношениях будущих супругов впервые стало известно в 2021 году, когда Джейк опубликовал их совместное фото, назвав Милли "лучшим другом". В марте 2022 года пара впервые вместе появилась на публике — они посетили 75-ю церемонию вручения премии BAFTA.