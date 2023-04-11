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11 апреля, 14:04

Звезда "Очень странных дел" объявила о помолвке с сыном Бон Джови

Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун выходит замуж за сына Бон Джови

<p>Совместное фото Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / milliebobbybrown</p>

Совместное фото Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / milliebobbybrown

Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун выходит замуж за Джейка Бон Джови — сына рок-музыканта Джона Бон Джови. Она опубликовала их совместное фото, на котором жених обнимает невесту со спины. На руке 19-летней актрисы также виднеется кольцо с крупным бриллиантом.

"Я любила тебя три лета. Теперь, дорогой, я хочу и все остальные", подписала она снимок, опубликованный в одной из социальных сетей.

Её 20-летний жених не стал молчать и опубликовал то же фото, написав просто "навсегда".

Об отношениях будущих супругов впервые стало известно в 2021 году, когда Джейк опубликовал их совместное фото, назвав Милли "лучшим другом". В марте 2022 года пара впервые вместе появилась на публике — они посетили 75-ю церемонию вручения премии BAFTA.

Вселенная "Звёздных войн" пополнится ещё тремя фильмами

Вселенная "Звёздных войн" пополнится ещё тремя фильмами

Лайф писал, что Netflix собирается выпустить анимационный сериал по вселенной сериала "Очень странные дела". Над проектом работают Эрик Роблес и Flying Bark Productions, известные, в частности, по сериалу-антологии Random! Cartoons.

Матвей Константинов
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