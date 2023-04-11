Netflix планирует выпустить анимационный сериал во вселенной "Очень странных дел"
Онлайн-кинотеатр Netflix планирует расширить франшизу "Очень странные дела", выпустив мультсериал, действие которого будет проходить в популярной вселенной. Эта информация опубликована на сайте стриминговой платформы.
Над анимационным спин-оффом работают Эрик Роблес и Flying Bark Productions, известные по сериалу-антологии Random! Cartoons, проекту "Фанбой и Чам-Чам" или недавнему Glitch Techs.
"Мы всегда мечтали о версии "Очень странных дел" в духе субботних утренних мультфильмов, на которых мы выросли. И видеть, как эта мечта осуществилась, абсолютно потрясающе", — рассказали создатели франшизы братья Даффер.
Другие подробности проекта пока не сообщаются.
Ранее компания Netflix официально объявила о продлении сериала "Уэнздей" на второй сезон. Это событие было ожидаемым, ведь сериал с Дженной Ортегой, исполнившей роль Уэнздей Аддамс, занимает вторую строчку в списке самых популярных англоязычных проектов платформы.