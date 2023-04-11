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10 апреля, 23:00

Netflix планирует выпустить анимационный сериал во вселенной "Очень странных дел"

Онлайн-кинотеатр Netflix планирует расширить франшизу "Очень странные дела", выпустив мультсериал, действие которого будет проходить в популярной вселенной. Эта информация опубликована на сайте стриминговой платформы.

Над анимационным спин-оффом работают Эрик Роблес и Flying Bark Productions, известные по сериалу-антологии Random! Cartoons, проекту "Фанбой и Чам-Чам" или недавнему Glitch Techs.

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"Мы всегда мечтали о версии "Очень странных дел" в духе субботних утренних мультфильмов, на которых мы выросли. И видеть, как эта мечта осуществилась, абсолютно потрясающе", — рассказали создатели франшизы братья Даффер.

Другие подробности проекта пока не сообщаются.

Ранее компания Netflix официально объявила о продлении сериала "Уэнздей" на второй сезон. Это событие было ожидаемым, ведь сериал с Дженной Ортегой, исполнившей роль Уэнздей Аддамс, занимает вторую строчку в списке самых популярных англоязычных проектов платформы.

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"Кинопоиск"

Юлия Коновалова
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