Netflix планирует выпустить анимационный сериал во вселенной "Очень странных дел"

Онлайн-кинотеатр Netflix планирует расширить франшизу "Очень странные дела", выпустив мультсериал, действие которого будет проходить в популярной вселенной. Эта информация опубликована на сайте стриминговой платформы.

Над анимационным спин-оффом работают Эрик Роблес и Flying Bark Productions, известные по сериалу-антологии Random! Cartoons, проекту "Фанбой и Чам-Чам" или недавнему Glitch Techs.

"Мы всегда мечтали о версии "Очень странных дел" в духе субботних утренних мультфильмов, на которых мы выросли. И видеть, как эта мечта осуществилась, абсолютно потрясающе", — рассказали создатели франшизы братья Даффер.

Другие подробности проекта пока не сообщаются.