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23 марта, 13:03

Netflix обвинили в плагиате из-за сериала "Внешние отмели"

Писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в плагиате сюжета для сериала "Внешние отмели"

<p>Кадр из сериала "Внешние отмели". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/obxonnetflix/status/1636423503053242385/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">obxonnetflix </a></p>

Кадр из сериала "Внешние отмели". Обложка © Twitter / obxonnetflix

Американский писатель Джеффри Уилсон обвинил сервис Netflix в копировании сюжета и персонажей его книги "Месть королевы Анны" для сериала "Внешние отмели". Автор заявил, что у проектов слишком много общего, чтобы это можно было назвать совпадением.

По словам Уилсона, создатели сериала "признавались, что в поисках вдохновения опирались на другие книги и авторов", пишет издание TMZ. "Месть королевы Анны" была издана в 2013 году. В ней идёт рассказ о группе друзей, которые ищут сокровища на берегу в штате Северная Каролина. А "Внешние отмели" повествуют о поисках легендарного клада подростками после урагана. Сериал вышел 15 апреля 2020 года.

Отстаивать авторские права писатель будет в суде. Уилсон собирается потребовать от Netflix компенсацию с прибыли, полученной компанией благодаря его работе. Он также агитирует за то, что платформе нужно запретить распространять и рекламировать "Внешние отмели".

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Ирина Фальке
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