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9 апреля, 00:31

Вселенная "Звёздных войн" пополнится ещё тремя фильмами

LucasFilm заявила о работе над тремя новыми фильмами по "Звёздным войнам"

Кинокомпания LucasFilm начала работу над тремя новыми фильмами по кинофраншизе "Звёздные войны", пишет Empire. Первый снимет режиссёр Джеймс Мэнголд, работавший ранее с этой студией над картиной "Индиана Джонс и циферблат судьбы". События будут развиваться вокруг первого джедая, сумевшего совладать с Силой.

Во второй картине сюжет будет пересекаться с событиями сериала "Мандалорец". Речь пойдёт о начале войны между остатками сил Галактической Империи и Новой Республикой в период между "Возвращением джедая" и "Пробуждением силы". Режиссёром фильма станет Дейв Филони, в числе прочего создававший "Мандалорца".

Над третьим фильмом будет работать Шармин Обаид-Чиной, создававшая сериал "Мисс Марвел". В этой картине события будут разворачиваться через 15 лет после событий в фильме "Звёздные войны: Скайуокер. Восход".

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Ранее актёр Лиам Нисон, который сыграл Квай-Гона Джинна в трилогии приквелов "Звёздных войн", отказался сниматься в других фильмах, связанных с "миром далёкой галактики".

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Wikipedia / Lucasfilm

Анатолий Симоненко
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