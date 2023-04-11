Ольга Бузова рассказала, за кого она хочет выйти замуж

Российская телеведущая, артистка и певица Ольга Бузова рассказала, что многие мужчины звали её замуж, но она пока не встретила свою половинку. Звезда считает, что любовь всегда находит тебя сама — и она к этому готова.

В беседе с Super Бузова призналась, что у неё нет недостатка в поклонниках, желающих сделать ей предложение, и она бы согласилась, если бы хотела. Ведущая объяснила, что ещё не встретила человека, в которого бы влюбилась. По мнению певицы, переживать тут не о чем, потому что любовь придёт сама.

"Не надо утрировать и притворяться, намеренно её искать. Всё самое крутое, красивое и яркое — это то, что происходит по-настоящему. Девчонки, я верю в то, что любовь меня найдёт, я к ней готова. И хочу, чтобы вы в неё верили: без любви ничто не имеет смысла, она правит в этом мире", — рассказала теледива.