ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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11 апреля, 14:15

Ольга Бузова рассказала, за кого она хочет выйти замуж

Ольга Бузова рассказала об огромном количестве потенциальных женихов

<p>Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российская телеведущая, артистка и певица Ольга Бузова рассказала, что многие мужчины звали её замуж, но она пока не встретила свою половинку. Звезда считает, что любовь всегда находит тебя сама — и она к этому готова.

В беседе с Super Бузова призналась, что у неё нет недостатка в поклонниках, желающих сделать ей предложение, и она бы согласилась, если бы хотела. Ведущая объяснила, что ещё не встретила человека, в которого бы влюбилась. По мнению певицы, переживать тут не о чем, потому что любовь придёт сама.

"Не надо утрировать и притворяться, намеренно её искать. Всё самое крутое, красивое и яркое — это то, что происходит по-настоящему. Девчонки, я верю в то, что любовь меня найдёт, я к ней готова. И хочу, чтобы вы в неё верили: без любви ничто не имеет смысла, она правит в этом мире", — рассказала теледива.

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Однако не все поклонники Ольги Бузовой — безобидные мужчины, которые ходят вокруг артистки на цыпочках. Ранее певица рассказала, как на одном из её концертов сумасшедший фанат выскочил на сцену и, пытаясь выхватить микрофон, разбил ей губу.

Ирина Фальке
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