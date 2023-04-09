Бородина рассказала, как поймала бывшего мужа Омарова на изменах с помощью детективов

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что нанимала частных детективов, чтобы раскрыть измены бывшего мужа Курбана Омарова. По её словам, экс-супруг проводил время со многими женщинами, пока был в браке.

"Мне было плевать на то, что писали хейтеры. Откуда они могли знать, с кем он мне изменял. Но когда я увидела всё своими глазами... Я наняла детективов, которые всё это мне сняли. Мне дали номер квартиры, имена, фамилии. Женщин было какое-то неимоверное количество", — призналась Бородина в интервью блогерше Надежде Стрелец, опубликованном на её ютуб-канале.

По словам телеведущей, узнав о неверности супруга, она приехала домой, разбудила Омарова и попросила на выход, не подбирая при этом выражений.

"И за 15 минут собрала его вещи в мусорные мешки", — добавила Бородина.

Ксения отметила, что тяжело переживала расставание с мужем: почти не ела и не вставала с кровати две недели. Мысли о разводе появились у Бородиной ещё в 2019 году, но ради дочери она сохраняла семью ещё два года.