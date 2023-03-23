Поклонник напал на Ольгу Бузову во время концерта и разбил ей губу

Известная российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова подверглась нападению безумного поклонника. Как рассказала сама теледива, это произошло на одном из последних концертов.

"Я стараюсь не запоминать негативные проявления любви поклонников, хотя бывают разные случаи. Например, на концерте в Дубае..." — рассказала она о неприятном случае в беседе с изданием "7 Дней".

По словам артистки, прямо во время выступления молодой человек выскочил на сцену и разбил ей губу в попытке вырвать из рук микрофон. Однако исполнительница хитов "Мало половин" и "Танцуй под Бузову" не стушевалась и продолжила радовать поклонников своим голосом.

В интервью певица также отметила, что обладает такой популярностью, что, выходя на улицу, просто не может остаться незамеченной. По её словам, помочь слиться с толпой не помогают даже отсутствие макияжа, маскирующая одежда и накинутый капюшон. При этом звезда призналась, что совсем даже не переживает из-за своей известности.