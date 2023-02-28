Бузова появилась голой на видео, прикрытая только полотенчиком
Ольга Бузова рассказала поклонникам о погоде, снимая себя из номера отеля в Африке. Тёплый климат позволяет ходить голышом, что экс-звезда "Дома-2" и делает, чуть прикрывшись.
Олечке очень нравится в Африке. В социальных сетях ведущей бесконечное число сториз и постов, на которых дива показывает и себя, и природу вокруг. Особенно радует звезду местный тёплый климат, позволяющий ходить чуть ли не голышом. Назло завистницам из Интернета уже второй раз подряд Бузова привлекает к себе внимание фанатов-мужчин. Не оставляет места для их фантазий и показывается обнажённой. Ну почти. На этот раз экс-участница "Дома-2" решила проверить погоду за окном в одном полотенце. "Это вот так каждое утро: открываю шторы до конца, двери и такая, знаете, как собачка, на улицу носик высунула…"
Ольга Бузова в одном полотенце. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86
Видимо, недавняя горячая сцена в коридоре отеля Ольге Бузовой очень понравилась. Всего пару дней назад певица решила напомнить подписчикам о своей красоте и сексуальности, порезвившись под трек Sia. Сначала пробежалась, чтобы полы белоснежной простыни распахнулись и показали — под ними дива обнажена. Потом и вовсе приспустила ткань, выставляя напоказ осиную талию. "Будущее начинается сегодня. Это дар, который вручают нам каждое утро. И неважно, светит солнце или идёт дождь. Твой день начался. Наслаждайся", — гласит подпись под видео.
Бузова, обнажённая и завёрнутая в простыню, бегает в Африке. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86
Конечно же, помимо восторженных комментариев поклонников нашлись и токсичные шутники, выплёскивающие свою зависть сарказмом и издевательствами. Но не только Бузова любит подобный формат фотосессий. В прошлый раз Лайф рассказывал, как молодая жена Петросяна сверкнула голым телом.
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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86