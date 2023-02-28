Бузова появилась голой на видео, прикрытая только полотенчиком

Олечке очень нравится в Африке. В социальных сетях ведущей бесконечное число сториз и постов, на которых дива показывает и себя, и природу вокруг. Особенно радует звезду местный тёплый климат, позволяющий ходить чуть ли не голышом. Назло завистницам из Интернета уже второй раз подряд Бузова привлекает к себе внимание фанатов-мужчин. Не оставляет места для их фантазий и показывается обнажённой. Ну почти. На этот раз экс-участница "Дома-2" решила проверить погоду за окном в одном полотенце. "Это вот так каждое утро: открываю шторы до конца, двери и такая, знаете, как собачка, на улицу носик высунула…"