Писатель Лукьяненко счёл бессмысленным предложение запретить аниме в России

Предложение запретить аниме в России после инцидентов с участием неформалов из "ЧВК Рёдан", вдохновлённых японскими комиксами, достаточно нелепое. Как заявил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с телеканалом "Звезда" , эту инициативу будет достаточно сложно реализовать.

"Достаточно смешное и нелепое предложение. Во-первых, потому что ограничить распространение в Интернете какого-то комикса, книги или мультфильма крайне проблематично <…> Любое ограничение, рассчитанное на молодёжную аудиторию, будет вызывать "эффект запретного плода". Раз это запрещают, значит, это интересно и нужно", — объяснил он.

По словам писателя, аниме — лишь разновидность мультипликации со своей спецификой, но большая часть этой мультипликации построена на классическом противоборстве добра и зла. Вместе с тем стоит признать, что также могут присутствовать и те аниме, где есть насилие, но, скорее всего, они "из разряда маргинальных вещей, которые не одобряются и преследуются и в Японии".