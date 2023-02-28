Писатель Лукьяненко счёл бессмысленным предложение запретить аниме в России
Предложение запретить аниме в России после инцидентов с участием неформалов из "ЧВК Рёдан", вдохновлённых японскими комиксами, достаточно нелепое. Как заявил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с телеканалом "Звезда", эту инициативу будет достаточно сложно реализовать.
"Достаточно смешное и нелепое предложение. Во-первых, потому что ограничить распространение в Интернете какого-то комикса, книги или мультфильма крайне проблематично <…> Любое ограничение, рассчитанное на молодёжную аудиторию, будет вызывать "эффект запретного плода". Раз это запрещают, значит, это интересно и нужно", — объяснил он.
По словам писателя, аниме — лишь разновидность мультипликации со своей спецификой, но большая часть этой мультипликации построена на классическом противоборстве добра и зла. Вместе с тем стоит признать, что также могут присутствовать и те аниме, где есть насилие, но, скорее всего, они "из разряда маргинальных вещей, которые не одобряются и преследуются и в Японии".
В последнее время популярность обрело неформальное движение "ЧВК Рёдан", члены которого являются фанатами аниме. Так, в одном из торговых центров в Москве произошла массовая драка с участниками группы, а позже полиция пресекла попытки устроить аналогичные "забивы" в Санкт-Петербурге, Улан-Удэ и других городах России. В Роскомнадзоре уже пообещали проверить сообщения о движении, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его псевдосубкультурой. Подробнее о движении в материале Лайфа.
ТАСС / Виктория Вотоновская