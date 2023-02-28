Мизулина нашла украинский след в "ЧВК Рёдан"

Опасность молодёжных сообществ вроде "ЧВК Рёдан" заключается не в факте самовыражения со стороны подрастающего поколения, а в наличии среди их представителей провокаторов, в том числе с Украины. Об этом заявила Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина в ходе круглого стола в Общественной палате по теме безопасности детей в Интернете и медиаграмотности.

Мнение Мизулиной о насилии в молодёжных субкультурах. Видео © LIFE

"В этих сообществах часто бывают экстремистские призывы, то есть прямые призывы к применению насилия в отношении определённых национальностей, расовых, религиозных групп. В том числе [опасен] контент с избиениями, насилием, такого достаточно много на просторах социальных сетей, а это всегда какой-то пострадавший человек, жертва, всегда какой-то подстрекатель... Часто мы видим, что это идёт [к нам] с территории Украины", — рассказала она Лайфу.

По словам Мизулиной, то, что происходит с "Рёданом", воспринимается многими детьми как квест, в ходе которого нужно избивать людей. Такое поведение уже вызывает у многих подростков страх. Причём украинские провокаторы, ответственные за опасное проявление, ошиблись, так как оно распространилось и у них, став "нашей общей проблемой".

"У ребят много энергии, свободного времени, которое они стараются как-то замещать, [однако] государство не даёт возможности всем в разных городах бесплатно иметь возможность ходить в интересные кружки, секции, проводить досуг так, как им хочется, [из-за чего] весь их досуг проходит в Интернете. Конечно, это надо менять. Мы видим, что государство старается что-то делать", — добавила Мизулина.