"Долбоящеры" не помогли: Украинцы сорвали концерт хамившей русским Анны Нетребко на Тайване
На Тайване отменён концерт Нетребко из-за "озабоченности общественного мнения"
Анна Нетребко. Фото © Getty Images / Brill
Концерт оперной певицы Анны Нетребко, который должен был состояться 5 марта на острове Тайвань, отменён с формулировкой из-за "повышенной озабоченности" со стороны "общественного мнения". Официальное заявление опубликовано на сайте Национального симфонического оркестра региона.
Нетребко должна была петь в Национальном концертном зале в Тайбэе. Как пояснили организаторы, выступление отменено после неких обсуждений и из-за возможной реакции общества. Другие детали и пояснения решения не приводятся. Всем зрителям принесли извинения и пообещали вернуть деньги за билеты.
Однако не секрет, что против концерта Нетребко выступали живущие там украинцы. Александр Шин, проживающий на Тайване гражданин Незалежной и администратор одного из популярных пабликов в соцсетях, подчёркивал, что российская певица не высказывается против СВО.
Ранее сообщалось, что украинским музыкантам запретили выступать вместе с оперной певицей Анной Нетребко на Международном майском фестивале в Висбадене. Всё дело в том, что артистка находится в чёрном списке Киева. От санкций диву не спасли оскорбления в адрес россиян. Она называла земляков долбоящерами и хамила в ответ на звание "нашей кубанской казачки".