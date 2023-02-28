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28 февраля, 13:14

"Долбоящеры" не помогли: Украинцы сорвали концерт хамившей русским Анны Нетребко на Тайване

На Тайване отменён концерт Нетребко из-за "озабоченности общественного мнения"

<p>Анна Нетребко. Фото © Getty Images / Brill</p>

Анна Нетребко. Фото © Getty Images / Brill

Концерт оперной певицы Анны Нетребко, который должен был состояться 5 марта на острове Тайвань, отменён с формулировкой из-за "повышенной озабоченности" со стороны "общественного мнения". Официальное заявление опубликовано на сайте Национального симфонического оркестра региона.

Нетребко должна была петь в Национальном концертном зале в Тайбэе. Как пояснили организаторы, выступление отменено после неких обсуждений и из-за возможной реакции общества. Другие детали и пояснения решения не приводятся. Всем зрителям принесли извинения и пообещали вернуть деньги за билеты.

Однако не секрет, что против концерта Нетребко выступали живущие там украинцы. Александр Шин, проживающий на Тайване гражданин Незалежной и администратор одного из популярных пабликов в соцсетях, подчёркивал, что российская певица не высказывается против СВО.

Нетребко разозлила земляков, нахамив в ответ на вопрос о нелюбви к русским на Западе

Нетребко разозлила земляков, нахамив в ответ на вопрос о нелюбви к русским на Западе

Ранее сообщалось, что украинским музыкантам запретили выступать вместе с оперной певицей Анной Нетребко на Международном майском фестивале в Висбадене. Всё дело в том, что артистка находится в чёрном списке Киева. От санкций диву не спасли оскорбления в адрес россиян. Она называла земляков долбоящерами и хамила в ответ на звание "нашей кубанской казачки".

Татьяна Миссуми
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