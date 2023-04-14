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14 апреля, 08:50

С Бузовой требуют миллион евро за отказ быть лицом алкогольной продукции

Производитель вина через суд потребовал от Ольги Бузовой возместить убытки

<p>Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Алкогольная компания "Глобал вайн дистрибьюшен" подала заявление в суд на российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Это связано с тем, что артистка передумала предоставлять изображение своего лица для бутылок с вином.

Исковое заявление зарегистрировал Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Известно, что ещё в 2020 году алкогольная компания и Бузова договорились о выпуске бутылок вина с изображением певицы на этикетке.

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Поклонник напал на Ольгу Бузову во время концерта и разбил ей губу

Через некоторое время артистка отказалась от этой идеи и отозвала согласие. Теперь компания через суд требует взыскать с Бузовой расходы по утилизации бутылок — это 1,5 миллиона рублей. Кроме того, от неё хотят и возмещения в размере примерно миллиона евро — именно во столько компания оценила упущенную прибыль.

Ранее российская телеведущая, артистка и певица Ольга Бузова рассказала, что многие мужчины звали её замуж, но она пока не встретила свою половинку.

Илья Суриков
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