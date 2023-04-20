Чихание и насморк: Какие растения цветут в конце апреля и начале мая, вызывая аллергию

Конец апреля и начало мая — период, когда многие люди страдают аллергией. Даже те, кто себя особо аллергиками не считают. Причина всей этой свистопляски — цветение растений, которое начинается в это время года. Расскажем, кто из зелёных друзей просыпается в конце апреля и начале мая, какие симптомы аллергии они могут вызывать своим цветением и как справиться с недугом.

Берёза

Аллергия в конце апреля и начале мая: какие симптомы и как справиться с ними. Фото © Shutterstock

Берёза начинает цвести в конце апреля одной из первых. Её цветение длится около двух-трёх недель. Большинство людей, страдающих аллергией, испытывают следующие симптомы: чихание,

заложенность носа,

слезотечение,

зуд в глазах,

кожная сыпь.

Ольха

Ещё одно растение, которое начинает цвести в конце апреля. Вызванные цветением ольхи симптомы аллергии обычно такие же, как и от берёзы. Но у некоторых людей могут появиться осложнения: отёк горла и языка.

Ива

Дерево, которое цветёт сразу же после ольхи. Пыльца ивы способна вызвать схожие симптомы аллергии, как и предыдущие растения. То есть у вас могут появиться чихание, заложенность носа и слезотечение, зуд в глазах и даже кожная сыпь.

Тополь

Какие растения вызывают аллергию в конце апреля и начале мая. Фото © Shutterstock

Тополь начинает цвести в конце апреля, терроризируя аллергиков и в начале мая, ведь цветение длится около двух недель. Его цветение может вызвать симптомы, схожие с теми, что появляются от серёжек берёзы и от пыльцы ольхи.

Сирень

Сирень — кустарник, который радует первыми цветами уже в конце апреля, а цветение продолжается в течение всего мая. Пыльца и аромат сирени вызывают такие же симптомы, как и деревья, описанные выше. Но у особо чувствительных аллергиков из-за цветения сирени может даже болеть голова!

Как справиться с аллергией

Как победить аллергию на цветущие весной растения. Фото © Freepik

Если вы предрасположены к аллергии, то нужно заранее позаботиться о себе, чтобы уменьшить риск возникновения симптомов. Вот несколько базовых, но всё ещё полезных советов: Избегайте пребывания на улице в периоды, когда концентрация пыльцы в воздухе максимальна. Используйте маску для защиты от пыльцы и аллергенов. Проветривайте помещение регулярно, но не в периоды максимальной концентрации пыльцы. Убедитесь, что в вашем доме нет растений, вызывающих аллергию. Принимайте лекарства, которые помогут уменьшить симптомы аллергии. Если они слишком сильные, обратитесь к врачу за консультацией.