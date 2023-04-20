Красота спасёт мир: Топ-10 самых красивых, молодых и популярных актрис современности

Все девушки по-своему прекрасны. Смотреть на них — одно удовольствие. Наша Родина всегда ценилась писаными красавицами, от вида которых спирает дыхание и забываются все слова. Российские актрисы, певицы и модели уже давно покоряют не только сцены и таблоиды, но и мужские сердца. Вдохновились этими прекрасными созданиями и решили сделать для вас топ из самых красивых и популярных актрис последних лет. Давайте насладимся их красотой вместе.

1. Анна Чиповская

Популярная, очаровательная актриса Анна Чиповская. Фото © Getty Images / Anthony Ghnassia / Stringer

Анна является одной из самых успешных отечественных актрис театра и кино. Её жизнь с раннего детства была связана с искусством. Девушка дебютировала в сериале "Операция "Цвет нации", окончила Школу-студию МХАТ. В 2009 году Анна вошла в труппу Олега Табакова. Сейчас Чиповской 36 лет, она активно играет на сцене и задействована во многих кинокартинах.

2. Паулина Андреева

Русская красавица Паулина Андреева. Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Настоящее имя актрисы — Екатерина, она родилась в 1988 году в состоятельной семье, переехала в Москву, окончила МХАТ. Затем начала играть в театральных постановках, а после — в кино. Её дебютом стала эпизодическая роль в сериале "Закон и порядок". Девушка получила благодарность президента Российской Федерации за заслуги в развитии культуры и искусства. Помимо актёрской карьеры, Паулина пробует себя в роли певицы, сценариста, режиссёра и продюсера.

3. Александра Власова

Российская актриса и модель Александра Власова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Александра — модель и актриса 1990 года рождения, с детства занималась латиноамериканскими танцами. Поклонникам запомнилась по роли Ирины в сериале "Молодёжка" и многим другим её проектам. Сейчас девушке 33 года, она активно снимается в кино и сериалах и радует поклонников своими красотой и талантом.

4. Настасья Самбурская

Настасья — одна из самых красивых российских актрис, стала популярна благодаря сериалу "Универ. Новая общага". Родилась 1 марта 1987 года в городе Приозёрске Ленинградской области. После девятого класса получила образование парикмахера. Но поняла, что мечтает заниматься творчеством. Поэтому поступила в ГИТИС и окончила его в 2010 году. На данный момент является успешной кино- и театральной актрисой, певицей, моделью и телеведущей.

5. Алина Ланина

"Благородная девица" Алина Ланина. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Родилась 3 марта 1989 года. Настоящая фамилия девушки — Кизиярова, псевдонимом она обзавелась, когда получила свою первую главную роль в многосерийном проекте "Осколки хрустальной туфельки". Слава пришла к девушке после сериалов "Тайны института благородных девиц" и "Обручальное кольцо". Недавно Алина родила второго ребёнка. И пока всё ещё восстанавливается после родов. Но надеемся, уже скоро мы вновь увидим её на экране.

6. Ана де Армас

Кубинка Ана де Армас. Фото © Getty Images / Mike Coppola

Ана де Армас родилась на Острове свободы в 1988 году. Её первым фильмом была испанская криминальная драма "Роза Франции". Тогда девушке было 18 лет. Сейчас Ана — популярная голливудская актриса, регулярно радующая фанатов своими новыми работами.

7. Ханде Эрчел

Турецкая актриса и модель Ханде Эрчел. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / handemiyy

Известная турецкая актриса и модель 1993 года рождения, прославилась благодаря сериалу "Любовь не понимает слов", где играла главную роль. Ханде очень востребована в родной стране. Но уже давно полюбилась зрителям и за её пределами. Девушка играет в кино, работает моделью и активно ведёт соцсети.

8. Лиза Соберано

Филиппино-американская красотка Лиза Соберано. Фото © ТАСС / Zuma

Лиза родилась 4 января 1998 года в Калифорнии. Её отец филиппинец, а мать американка. Первой работой в кино молодой актрисы был сериал "Вспоминайте меня". Девушка уже несколько лет попадает в списки писаных красавиц, а некоторые даже возглавляет. Поклонники восхищаются не только внешностью Соберано, но и её актёрским мастерством. В своей кинокарьере красотка делает немалые успехи.

9. Лин Юнь

Молодая актриса из Китая Лин Юнь. Фото © Getty Images / VCG / Contributor

Лин Юнь (английское имя — Джелли Линь) — 26-летняя китайская актриса, карьера которой началась в 2016 году с фильма "Русалка" и до сих пор активно стремится вверх. Она очень востребована и популярна не только на родине, но и в других странах. Большой успех ей принесла роль в диснеевском фильме "Спящий красавец".

10. Им Чжин А

Южнокорейская красавица Нана. Фото © Getty Images / Visual China Group

Ещё одна азиатская звезда, на этот раз родом из Южной Кореи, — Им Чжин А, более известная как Нана. Первой её работой в кино была комедия "Король моды". А благодаря следующему её фильму "Вперёд, Лала – 2" обзавелась немалой фан-базой. Прежде чем стать актрисой, девушка пела в корейской группе "После школы". Нана активно снимается, а также входит в список самых красивых людей планеты.