Победителя "Битвы экстрасенсов" заподозрили в разводе доверчивых клиентов на деньги
Победителя "Битвы экстрасенсов" Шепса проверяют по подозрению в мошенничестве
Олег Шепс. Обложка © Telegram / Олег Шепс
Полиция проводит проверку в отношении победителя "Битвы экстрасенсов" Олега Шепса. Известного колдуна подозревают в разводе клиентов на деньги с помощью сеансов магии и спиритизма, сообщил Лайфу источник.
По нашим данным, одна фанатка из Саратова решила воспользоваться услугами экстрасенса и связалась с ним в соцсетях. Синяя галочка в Telegram, имя Олег Шепс и слово official в шапке профиля сомнений не вызвали, а, напротив, добавили 19-летней девушке уверенности, что переписывается она со знаменитым магом. Сам медиум был не против пообщаться с поклонницей и её умершими родственниками за "символические" 35 тысяч рублей. Однако после получения денег экстрасенс перестал выходить на связь. Теперь полицейские выясняют, был ли собеседником девушки Шепс, или же она нарвалась на мошенников.
К слову, в телеграм-канале маг активно предлагает свои услуги. В частности, любой желающий может узнать о будущем, отправив Шепсу фотографию. Это будет стоить 3,5 тысячи рублей, сеанс с экстрасенсом по видеосвязи обойдётся уже почти в 10 тысяч рублей.
Напомним, Олег Шепс — победитель 21-го сезона популярного шоу "Битва экстрасенсов", он также приходится младшим братом не менее знаменитому победителю проекта Александру Шепсу.
Лайф ранее рассказывал, как пенсионеры в Подмосковье отдали экстрасенсу из телевизора более 12 миллионов рублей за снятие порчи.