Победителя "Битвы экстрасенсов" заподозрили в разводе доверчивых клиентов на деньги

По нашим данным, одна фанатка из Саратова решила воспользоваться услугами экстрасенса и связалась с ним в соцсетях. Синяя галочка в Telegram, имя Олег Шепс и слово official в шапке профиля сомнений не вызвали, а, напротив, добавили 19-летней девушке уверенности, что переписывается она со знаменитым магом. Сам медиум был не против пообщаться с поклонницей и её умершими родственниками за "символические" 35 тысяч рублей. Однако после получения денег экстрасенс перестал выходить на связь. Теперь полицейские выясняют, был ли собеседником девушки Шепс, или же она нарвалась на мошенников.