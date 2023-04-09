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9 апреля, 06:33

Экстрасенс из телевизора развела подмосковных пенсионеров на 12 млн рублей

В Подмосковье пенсионеры отдали 12 млн рублей экстрасенсу за снятие порчи

В Подмосковье пенсионеры отдали экстрасенсу из телевизора более 12 миллионов рублей за снятие порчи. Об этом сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, семейная пара из Серпухова увидела рекламу ясновидящей на одном из кабельных каналов. Медиум обещала снять порчу любой сложности. Супруги решили позвонить ей и узнать, нет ли на них каких-либо опасных сглазов. Уже в процессе телефонного разговора экстрасенс заявила, что с ними всё плохо, а чтобы очистить карму, пенсионерам нужно заплатить. Перевод за переводом — и вот уже чета лишилась 12,3 миллиона рублей. После этого супруги поняли, что наткнулись на обманщиков, и написали заявление в полицию.

Первый выпуск "Экстрасенсы. Битва сильнейших" едва не закончился дракой

Первый выпуск "Экстрасенсы. Битва сильнейших" едва не закончился дракой

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере". Полиция разыскивает "экстрасенса".

Ранее Лайф сообщал, что на врача-"мага" из Подмосковья пожаловались в Росздравнадзор из-за мошенничества. Пациенты и коллеги требуют проверить 23-летнего Игоря Ионина, который якобы лечит от всех болезней с помощью магии.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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