Экстрасенс из телевизора развела подмосковных пенсионеров на 12 млн рублей

Как пишет телеграм-канал, семейная пара из Серпухова увидела рекламу ясновидящей на одном из кабельных каналов. Медиум обещала снять порчу любой сложности. Супруги решили позвонить ей и узнать, нет ли на них каких-либо опасных сглазов. Уже в процессе телефонного разговора экстрасенс заявила, что с ними всё плохо, а чтобы очистить карму, пенсионерам нужно заплатить. Перевод за переводом — и вот уже чета лишилась 12,3 миллиона рублей. После этого супруги поняли, что наткнулись на обманщиков, и написали заявление в полицию.