Экстрасенс из телевизора развела подмосковных пенсионеров на 12 млн рублей
В Подмосковье пенсионеры отдали 12 млн рублей экстрасенсу за снятие порчи
В Подмосковье пенсионеры отдали экстрасенсу из телевизора более 12 миллионов рублей за снятие порчи. Об этом сообщает SHOT.
Как пишет телеграм-канал, семейная пара из Серпухова увидела рекламу ясновидящей на одном из кабельных каналов. Медиум обещала снять порчу любой сложности. Супруги решили позвонить ей и узнать, нет ли на них каких-либо опасных сглазов. Уже в процессе телефонного разговора экстрасенс заявила, что с ними всё плохо, а чтобы очистить карму, пенсионерам нужно заплатить. Перевод за переводом — и вот уже чета лишилась 12,3 миллиона рублей. После этого супруги поняли, что наткнулись на обманщиков, и написали заявление в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере". Полиция разыскивает "экстрасенса".
Ранее Лайф сообщал, что на врача-"мага" из Подмосковья пожаловались в Росздравнадзор из-за мошенничества. Пациенты и коллеги требуют проверить 23-летнего Игоря Ионина, который якобы лечит от всех болезней с помощью магии.
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