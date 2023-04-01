Первый выпуск "Экстрасенсы. Битва сильнейших" едва не закончился дракой

Первый выпуск шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" вышел скандальным. Участниками конфликта стали Олег Шепс и Влад Череватый. Последний ушёл, показательно хлопнув дверью.

"Люди иногда любят слушать муть. Это камень в огород обоих конкурентов. Считаю, что сказка про заблудшие души — полный бред! Я ожидал такие цифры от соперников, могу поклониться", — заявил Влад.

Как пишет "Стархит", медиума разозлило, что герои, которые пришли на передачу за помощью, начали оценивать его работу во время испытания. Не удержались от комментариев и участники шоу. И хотя ведущий программы Марат Башаров и несколько участников, включая Константина Гецати, попытались сгладить ситуацию, остановить спорящих было невозможно. В ходе конфликта Череватый оскорблял Александра Шепса, за брата вступился Олег, пообещавший разбить лицо оппонента, если тот не прекратит. В итоге Череватый демонстративно покинул съёмочную площадку.

"Влад у нас парень вспыльчивый, но отходчивый, думаю, он вернётся сам", — заявил Марат.

Известно, что в новом проекте экстрасенсы будут биться друг с другом по системе матчей. Для этого они поделились на тройки. Оценивать их будут не только эксперты, но и соперники, ставя баллы от 0 до 10. В финале встретятся медиумы, которые наберут наибольшее число очков. Первым испытанием, на котором и повздорили герои, была поездка в Волгоградскую область в хутор Ямы.