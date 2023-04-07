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7 апреля, 07:00

Пациенты и коллеги бьют тревогу: В Подмосковье требуют проверить лечащего "от всех болезней" врача-мага

На врача-мага из Подмосковья пожаловались в Росздравнадзор за мошенничество

На 23-летнего врача Игоря Ионина, который якобы лечит "от всех болезней" с помощью магии, написали жалобу недовольные пациенты в Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

На врача-целителя из Подмосковья пожаловались в Росздравнадзор. Видео © Telegram / SHOT

К журналистам канала обратились на условиях анонимности однокурсники Ионина с просьбой оградить пациентов от лжемага, который заявляет, что "является кандидатом медицинских наук и может вылечить от всех болезней" с помощью колдовства.

"Он представляется врачом с одиннадцатилетним стажем. Со специальностью по терапии, эндокринологии, кардиологии, гастроэнтерологии, врач УЗИ", — рассказал один из одногруппников.

При этом Ионин в соцсетях заявляет, что является потомственным колдуном и целителем. По словам его одногруппников, от действий этого "мага" уже пострадало несколько человек. Так, одна из женщин обратилась к Ионину за "волшебной" помощью. Он пообещал, что исцелит её мужа от последствий инсульта, и потребовал 30 тысяч рублей. Как объяснил врач, деньги нужны на "кровь, свечи и так далее". Россиянка отправила деньги Ионину, но вот обещанный результат не получила.

В разговоре с телеграм-каналом сам Ионин заявил, что все обвинения в его адрес не являются правдой. По словам медика, услуги он оказывает терапевтические, но комментировать информацию о своей "широкой специализации" не стал.

"Люди, которые могут прийти к нему, во-первых, потеряют деньги, во-вторых, могут и здоровье, и даже жизнь потерять", — добавил один из одногруппников врача.

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Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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