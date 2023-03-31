Астролога-таролога из Москвы заподозрили в контрабанде драгоценностей на миллионы рублей

Как рассказал собеседник канала, женщина организовала преступную группу, в которую вошли гражданин Казахстана, россиянин и ещё несколько человек, чьё гражданство не называется. Источник сообщил, что по указанию Петлер участники преступной группы искали курьеров для перевозки ювелирных изделий через границу Евразийского экономического союза вне таможенного контроля. Стоимость ювелирных украшений, которые успели перевезти злоумышленники, оценивается в более чем 28 миллионов рублей. При этом драгоценности, которые они перевозили, признаны на территории ЕАЭС стратегически важными ресурсами.