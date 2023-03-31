Астролога-таролога из Москвы заподозрили в контрабанде драгоценностей на миллионы рублей
Тренер личностного роста Владислава Петлер подозревается в контрабанде драгоценностей
Владислава Петлер. Обложка © VK / Владислава Петлер
Создатель центра личностного роста, астролог, таролог, психолог Владислава Петлер стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде драгоценностей. Об этом пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.
Как рассказал собеседник канала, женщина организовала преступную группу, в которую вошли гражданин Казахстана, россиянин и ещё несколько человек, чьё гражданство не называется. Источник сообщил, что по указанию Петлер участники преступной группы искали курьеров для перевозки ювелирных изделий через границу Евразийского экономического союза вне таможенного контроля. Стоимость ювелирных украшений, которые успели перевезти злоумышленники, оценивается в более чем 28 миллионов рублей. При этом драгоценности, которые они перевозили, признаны на территории ЕАЭС стратегически важными ресурсами.
В отношении Петлер завели уголовное дело за контрабанду стратегически важных ресурсов. Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее Лайф писал, что в столичном аэропорту Шереметьево задержали россиянина, который привёз с Пхукета наркотическое вещество. Таможенники нашли в вещах 56-летнего туриста 1,5 грамма марихуаны.