Инвест-коуч хотела засудить коллегу за "плагиат", но теперь её саму проверяют следователи
Инвест-коуч Гогаладзе подпала под проверку после того, как обвинила коллегу в плагиате
Ольга Гогаладзе (слева) и Юлия Кузнецова. Обложка © Telegram / olgagogaladze_official / VK / Юлия Кузнецова | Инвестиции и Финансы
Инвестиционный блогер-коуч Ольга Гогаладзе подпала под проверку после того, как обвинила коллегу Юлию Кузнецову в воровстве её уникальных авторских материалов, сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, Гогаладзе подала иск в отношении преподавателя МГУ и ведущей РБК Юлии Кузнецовой, обвинив её в плагиате. По мнению блогерши, коллега "украла" её курс по инвест-грамотности, после чего продавала его у себя в телеграм-канале. В суде Гогаладзе потребовала компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Однако адвокат ответчицы заявила, что подзащитная продаёт только авторские методики. Вместе с тем выяснилось, что Гогаладзе получила лицензию на преподавание всего полгода назад, хотя продажу курсов она начала гораздо раньше.
В итоге суд постановил, что чат-бот не является объектом авторского права, поэтому иск Гогаладзе был отклонён. При этом в процессе разбирательств удалось установить, что на инвест-коуча было написано 20 заявлений с обвинениями в мошенничестве. В настоящее время в отношении Гогаладзе проводится проверка.
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