Инвест-коуч хотела засудить коллегу за "плагиат", но теперь её саму проверяют следователи

По информации телеграм-канала, Гогаладзе подала иск в отношении преподавателя МГУ и ведущей РБК Юлии Кузнецовой, обвинив её в плагиате. По мнению блогерши, коллега "украла" её курс по инвест-грамотности, после чего продавала его у себя в телеграм-канале. В суде Гогаладзе потребовала компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Однако адвокат ответчицы заявила, что подзащитная продаёт только авторские методики. Вместе с тем выяснилось, что Гогаладзе получила лицензию на преподавание всего полгода назад, хотя продажу курсов она начала гораздо раньше.