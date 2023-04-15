Тёмное ДНК: Как родологи гребут миллионы на вере россиян в проклятия предков

В России появилась новая мошенническая схема, рассчитанная на последователей различных эзотерических практик. Как пишет Mash, речь идёт о родологах — людях, которые предлагают россиянам искоренить из их генома грехи предков.

Цены на услуги родологов в Сети. Фото © Mash

Схема следующая: клиент приходит на приём и начинает жаловаться на жизненные неудачи, на что сразу получает объяснение о вине предков, которые при жизни совершили что-то плохое и не искупили свою вину, из-за чего несчастный и вынужден страдать. Разумеется, речь мошенника изобилует терминами из психологии, биологии и геномики, чтобы лучше располагать "мамонтов".

Прейскурант одной из тематических школ. Фото © Mash

Далее, чтобы "познать истину", человеку делают предложение о покупке курса за десятки тысяч рублей или целой серии лекций за миллионы. По словам активистов правозащитной группы "Радетель", вышеописанная схема не просто развод, а целый деструктивный культ. Они уже попросили МВД проверить одну из таких школ.