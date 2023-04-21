Норма или диагноз: Психиатр назвала 4 причины, почему мужчины строят отношения с дамами постарше

Для одних мужчин это осознанный выбор, для других — причина собственной незрелости или травмированности в детстве. К тому же, подчёркивает эксперт, стоит чётко понимать суть: "постарше" — это насколько? Разница в пять лет между 19-летним молодым человеком и 24-летней девушкой ощутима лишь в плане психологической зрелости. А вот между 38-летним мужчиной и 45-летней женщиной — уже не так заметна. Поэтому сами цифры Елена Антонова рассматривать не станет, но назовёт конкретные возможные объяснения.

Психотерапевт, психиатр Елена Антонова. Фото © Предоставлено LIFE

Так почему же одним мужчинам или ещё юношам нравится проводить время со сверстницами или даже с девушками младше себя, а другие засматриваются исключительно на дам в возрасте. Возможно, даже на тех, кто на полжизни их старше. Все же мы помним, кто такой Прохор Шаляпин... Причин подобному несколько, и каждую из них психиатр Елена Антонова подробно разъясняет.

1. Осознанный выбор

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Да, некоторым мужчинам нравятся более зрелые партнёрши в силу их эмоциональной стабильности и осознанности. Молодые девушки более эмоциональны — это факт. Дамы постарше явно более спокойны и чётче понимают свои потребности. Безусловно, не все женщины эмоционально зрелые, но процент осознанных среди 30–35+ явно выше, чем среди категории 20–25 лет. Юный парень, ищущий спокойствия, безусловно, будет искать сдержанную женщину, если уже чётко понимает, чего хочет.

2. Инфантилизм, желание быть альфонсом или маменькиным сынком

Есть и такие мужчины, говорит психиатр Елена Антонова, которые не против жить за счёт женщины. Что может быть палкой о двух концах: как осознанным выбором, так и особенностью инфантильного характера молодого человека. Зачем ему нести груз ответственности за отношения и материальное благополучие, если можно использовать женщин, которые рады стараться на благо своего "мальчика"? Взамен такие дамы получают комплименты, восхищение и прочие приятные слова. Да, эти отношения чаще напоминают детско-родительские, нежели союз двух зрелых личностей. Но если всех всё устраивает, почему бы и… да? Вот только редко такие отношения длятся долго и имеют какую-то стабильность.

3. Всё дело в сексе

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С позиций сексологии у женщины пик либидо наступает позже, чем у мужчины. Дама 30+ сексуально совместима с молодым человеком 20 лет. Женщина в данной возрастной группе гораздо меньше беспокоится о том, как она выглядит, больше принимает себя и сосредотачивается именно на ощущениях, нежели на эмоциях. Интуитивно эта уверенность очень привлекательна для молодых парней.

4. Расстройство психики