Учёные выяснили, что одиночество может влиять на людей так же, как голод

Для некоторых восемь часов одиночества равносильны восьми часам голода. Особенно это касается тех, кто живёт один, и тех, кто не представляет жизни без общения. К такому выводу пришли психологи из Венского (Австрия) и Кембриджского (Британия) университетов, их исследование было опубликовано в издании Science Alert .

В ходе эксперимента специалисты в течение трёх дней по восемь часов наблюдали за тридцатью женщинами. Один день добровольцы должны были провести без еды, второй — без общения, а на третий — их лишили и того, и другого. После этого женщины рассказывали о своём настроении, а также им проводили измерения частоты сердечных сокращений и уровня кортизола, которые являются стандартными показателями стресса. После этого авторы исследования сравнили результаты наблюдений с экспериментом, который был проведён среди 87 добровольцев различного пола, находившихся на самоизоляции во время ковида. Люди, особенно склонные к коммуникабельности, тогда жаловались на нехватку энергии без привычного общения, чаще всего на это сетовали те, кто проживал один.