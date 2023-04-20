Психолог перечислила топ-3 локаций Петербурга, которые помогают снять стресс

Чтобы снизить уровень стресса и тревоги, нужно больше гулять на свежем воздухе. В Северной столице есть для этого наиболее подходящие места, а какие именно, рассказала психолог Татьяна Орлова в эфире телеканала "Санкт-Петебург".

Психолог Татьяна Орлова назвала места в Петербурге, которые улучшают настроение и снимают стресс. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Прогулки благотворно влияют на ментальное здоровье благодаря свежему воздуху, солнечному свету и физической активности. Мы релаксируем, что снижает уровень тревожности, стресса. Например, после рабочего дня можно прогуляться и насладиться природой", — подчеркнула врач.

Орлова выделила Михайловский сад, где деревья поглощают городской шум, позволяя отдыхающему подумать о высоком. Прогуливаясь по набережной канала Грибоедова, можно понаблюдать за изящными фасадами XIX века. Они окрашены в яркие цвета, которые благоприятно влияют на психику. Например, жёлтый активизирует работу мозга, зелёный снимает усталость, а красный бодрит.

Положительно влияет на ментальное здоровье и набережная Финского залива. Там открывается вид на современный город и самое высокое здание Европы. А при взгляде на горизонт, подчеркнула Орлова, ненужные мысли улетучиваются из головы. К тому же на солнце вырабатывается витамин D, благодаря которому настроение становится лучше, а уровень стресса и тревожности снижается.