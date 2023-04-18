Исследование: Россияне стали меньше выгорать на работе, но это всё ещё проблема

Ежегодно в России снижается количество запросов на терапию с выгоранием на работе, однако эта проблема всё ещё остаётся одной из самых частых при обращении к психотерапевту. Такие статистические данные предоставили Лайфу платформы "Ясно", Zigmund.Online и YouTalk.

Чаще всего с нею приходят в январе и феврале, уточнили в Zigmund.Online. За первые месяцы текущего года количество таких запросов выросло на 19% относительно ноября и декабря 2022-го. Однако если в 2021 году доля выгорания среди всех жалоб была 7,4%, то через год снизилась до 6,9%.

Несмотря на тенденцию к уменьшению количества запросов с проблемой выгорания, число людей, которые только находятся на этой грани, не уменьшается. По словам директора по развитию корпоративных продуктов YouTalk Екатерины Садиковой, не все клиенты распознают выгорание и называют его так, но в процессе психотерапии становится понятно, что чувство истощения связано именно с ним.

Выгорание легко перепутать со стрессом или усталостью от работы, однако следует понимать, что оно не проходит после выходных с друзьями или отпуска на море. Тревожный симптом — когда ощущение вымотанности и раздражения появляется сразу после начала работы или вовсе по пути в офис. Но выгореть за несколько недель или месяцев нельзя. Как отмечают психологи из "Ясно", чтобы полностью погрузиться в это состояние, должно пройти несколько лет. Выбраться из него сложно, иногда приходится кардинально менять сферу деятельности или формат работы. Поэтому важно быть внимательным к себе, коллегам или подчинённым и потратить силы на профилактику прежде, чем работа перестанет приносить удовольствие.

Психолог, эксперт сервиса Zigmund.Online Ирина Пермякова разделяет причины выгорания на внутренние — характерные для определённой личности и внешние — связанные с особенностями компании и работы. Например, из внутренних факторов к выгоранию может подтолкнуть низкая самооценка и одновременно завышенные ожидания от себя. Источником также могут быть личные проблемы, которые долго не удаётся решить, или душевная боль. К внешним факторам относят особенности корпоративной культуры, которая поддерживает и способствует переработкам, монотонность и однообразность рабочих задач, высокая конкурентность внутри компании, токсичность окружения, плохие отношения с начальством или несогласованность личных и корпоративных ценностей.

Своей историей поделился CEO платформы автоматизации маркетинга Mindbox Александр Горник. Работа без отдыха и постоянный контроль за сотрудниками привели его к эмоциональному выгоранию. Он не мог расслабиться и из-за этого стал резок в общении. Тогда Александр обратился к психотерапевту и добавил в жизнь привычки, которые помогли вернуть спокойствие, уверенность в себе и команде. Восстановление он начал с медитаций и випассаны — 10-дневного ретрита, во время которого нельзя разговаривать. Чтобы добавить физическую активность, он начал ходить в офис пешком, а также стал заниматься йогой. Кроме того, Александр пересмотрел принципы организации работы: один день в неделю выделил для труда без встреч с людьми. Ограничил использование социальных сетей до одного часа в день. Стал стараться каждый квартал брать хотя бы короткий отпуск, во время которого отключал мобильный телефон.

Чтобы предотвратить проблемы выгорания заранее, сотрудникам нужны личные встречи, на которых они могут высказаться, попросить совет. Это могут быть встречи с руководителем, HR или психологом. Также отслеживать предпосылки к выгоранию можно с помощью опросов. Руководителям советуют контролировать нагрузку сотрудников, в том числе оплачивать переработки или возмещать их отгулами. Важно создать в офисе зоны для отдыха, отдельные пространства для команд, а также делиться с коллективом, каких результатов уже удалось достичь компании и какие цели перед ними стоят.