КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 06:00

Исследование: Россияне стали меньше выгорать на работе, но это всё ещё проблема

Ежегодно в России снижается количество запросов на терапию с выгоранием на работе, однако эта проблема всё ещё остаётся одной из самых частых при обращении к психотерапевту. Такие статистические данные предоставили Лайфу платформы "Ясно", Zigmund.Online и YouTalk.

Чаще всего с нею приходят в январе и феврале, уточнили в Zigmund.Online. За первые месяцы текущего года количество таких запросов выросло на 19% относительно ноября и декабря 2022-го. Однако если в 2021 году доля выгорания среди всех жалоб была 7,4%, то через год снизилась до 6,9%.

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Несмотря на тенденцию к уменьшению количества запросов с проблемой выгорания, число людей, которые только находятся на этой грани, не уменьшается. По словам директора по развитию корпоративных продуктов YouTalk Екатерины Садиковой, не все клиенты распознают выгорание и называют его так, но в процессе психотерапии становится понятно, что чувство истощения связано именно с ним.

Выгорание легко перепутать со стрессом или усталостью от работы, однако следует понимать, что оно не проходит после выходных с друзьями или отпуска на море. Тревожный симптом — когда ощущение вымотанности и раздражения появляется сразу после начала работы или вовсе по пути в офис. Но выгореть за несколько недель или месяцев нельзя. Как отмечают психологи из "Ясно", чтобы полностью погрузиться в это состояние, должно пройти несколько лет. Выбраться из него сложно, иногда приходится кардинально менять сферу деятельности или формат работы. Поэтому важно быть внимательным к себе, коллегам или подчинённым и потратить силы на профилактику прежде, чем работа перестанет приносить удовольствие.

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Психолог, эксперт сервиса Zigmund.Online Ирина Пермякова разделяет причины выгорания на внутренние — характерные для определённой личности и внешние — связанные с особенностями компании и работы. Например, из внутренних факторов к выгоранию может подтолкнуть низкая самооценка и одновременно завышенные ожидания от себя. Источником также могут быть личные проблемы, которые долго не удаётся решить, или душевная боль. К внешним факторам относят особенности корпоративной культуры, которая поддерживает и способствует переработкам, монотонность и однообразность рабочих задач, высокая конкурентность внутри компании, токсичность окружения, плохие отношения с начальством или несогласованность личных и корпоративных ценностей.

Своей историей поделился CEO платформы автоматизации маркетинга Mindbox Александр Горник. Работа без отдыха и постоянный контроль за сотрудниками привели его к эмоциональному выгоранию. Он не мог расслабиться и из-за этого стал резок в общении. Тогда Александр обратился к психотерапевту и добавил в жизнь привычки, которые помогли вернуть спокойствие, уверенность в себе и команде. Восстановление он начал с медитаций и випассаны — 10-дневного ретрита, во время которого нельзя разговаривать. Чтобы добавить физическую активность, он начал ходить в офис пешком, а также стал заниматься йогой. Кроме того, Александр пересмотрел принципы организации работы: один день в неделю выделил для труда без встреч с людьми. Ограничил использование социальных сетей до одного часа в день. Стал стараться каждый квартал брать хотя бы короткий отпуск, во время которого отключал мобильный телефон.

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Чтобы предотвратить проблемы выгорания заранее, сотрудникам нужны личные встречи, на которых они могут высказаться, попросить совет. Это могут быть встречи с руководителем, HR или психологом. Также отслеживать предпосылки к выгоранию можно с помощью опросов. Руководителям советуют контролировать нагрузку сотрудников, в том числе оплачивать переработки или возмещать их отгулами. Важно создать в офисе зоны для отдыха, отдельные пространства для команд, а также делиться с коллективом, каких результатов уже удалось достичь компании и какие цели перед ними стоят.

А ранее было названо три признака токсичного начальника, при которых лучше сменить работу. По словам соучредителя HR-агентства SOFI-Consult Олеси Свистуновой, такое поведение менеджмента негативно влияет как на состояние сотрудников, так и на работу компании в целом.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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