Россиянам объяснили, как справиться со стрессом из-за отсутствия отпуска летом

Отправиться в отпуск летом — мечта многих, кто круглый год находится в офисе. Если такой возможности в этом году не будет, то уже сегодня стоит запланировать отдых на осень, советует эксперт в сфере управления Виктория Шухат.

"Если вы отказались от летнего отдыха, уступив супругу, коллегам или начальству, то нужно извлечь урок на будущее. Необходимо учиться добиваться такого формата, который вам нужен, либо договариваться о компенсации, заглушающей разочарование и обиду <...> Каким бы целеустремлённым человеком вы ни были, всё равно нужен яркий и радостный маяк впереди", — подчеркнула она в беседе с газетой "Вести Подмосковья".

Во всяком случае, за солнцем всегда можно приехать в страну, где лето почти не заканчивается. Но выходными надо обязательно пользоваться и ездить за город, кататься на велосипеде, ходить в походы. Главное — уметь отвлекаться от работы. Эксперт Александр Синеркин рекомендует 2–3 вечера в неделю посвящать творчеству, а ещё лучше найти наставника, который влюбит вас в новое хобби.

"За год даже просто на выходных можно посетить столько городов, открыть для себя новые книги, курсы, развлечения, тренировки! Как правило, мы знаем, что у нас есть такая возможность, но не все ею пользуются. Не делать — это всегда хуже, чем делать", — заметил Синеркин.

Психолог Валерий Гут подчеркнул, что наш мозг воспринимает частое отсутствие летнего отпуска как отсутствие свободы. Поэтому отдыхать от дел важно на протяжении всего года, тогда не придётся ждать лета, чтобы куда-то поехать.