Названо три признака токсичного начальника, при которых лучше сменить работу
HR-эксперт Свистунова перечислила признаки токсичного начальника
Стресс, критика, моральное давление, отсутствие поддержки и помощи — самые распространённые признаки токсичного менеджмента, который влияет как на состояние сотрудников, так и на работу компании в целом. Об этом рассказала соучредитель HR-агентства SOFI-Consult Олеся Свистунова.
Эксперт отметила, что первый признак токсичного начальника — необоснованно жёсткие требования к подчинённым. Например, сотруднику может прилететь масса упрёков за опоздание даже по уважительной причине.
"Сколько бы вы ни старались и каких бы результатов ни достигали, руководитель этого будто не замечает. Зато стоит вам ошибиться — вас тут же тыкают в это носом, причём публично и с переходом на личности. Руководитель ищет не выход из ситуации, а виноватого. И, не стесняясь, заявляет, что виноватый ленивый, глупый, именно из-за этого всё и произошло", — пояснила Свистунова в беседе с "Газетой.ru".
HR-эксперт также отметила, что самоутверждение за счёт подчинённых — ещё один распространённый тревожный звонок. Личный успех с таким руководителем невозможен, потому что он не даёт сотрудникам ни на что существенно влиять. По итогу все лавры достаются руководителю, а все пинки и подзатыльники — его подчинённым.
Свистунова добавила, что отсутствие поддержки также является проявлением токсичного характера. Такой руководитель не спешит помогать сотрудникам и делиться опытом. Ему выгодно, чтобы подчинённые косячили и ошибались, а он имел возможность якобы спасать ситуацию, подытожила эксперт.
Ранее Лайф перечислил десять моментов на собеседованиях, после которых нужно бежать куда подальше, ведь работа будет ещё хуже. Предварительный разговор нужен не только для работодателя, но и для соискателя, чтобы сразу понять, будет ли комфортно в компании.
Unsplash