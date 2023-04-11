Названо три признака токсичного начальника, при которых лучше сменить работу

Стресс, критика, моральное давление, отсутствие поддержки и помощи — самые распространённые признаки токсичного менеджмента, который влияет как на состояние сотрудников, так и на работу компании в целом. Об этом рассказала соучредитель HR-агентства SOFI-Consult Олеся Свистунова.

Эксперт отметила, что первый признак токсичного начальника — необоснованно жёсткие требования к подчинённым. Например, сотруднику может прилететь масса упрёков за опоздание даже по уважительной причине.

"Сколько бы вы ни старались и каких бы результатов ни достигали, руководитель этого будто не замечает. Зато стоит вам ошибиться — вас тут же тыкают в это носом, причём публично и с переходом на личности. Руководитель ищет не выход из ситуации, а виноватого. И, не стесняясь, заявляет, что виноватый ленивый, глупый, именно из-за этого всё и произошло", — пояснила Свистунова в беседе с "Газетой.ru".

HR-эксперт также отметила, что самоутверждение за счёт подчинённых — ещё один распространённый тревожный звонок. Личный успех с таким руководителем невозможен, потому что он не даёт сотрудникам ни на что существенно влиять. По итогу все лавры достаются руководителю, а все пинки и подзатыльники — его подчинённым.

Свистунова добавила, что отсутствие поддержки также является проявлением токсичного характера. Такой руководитель не спешит помогать сотрудникам и делиться опытом. Ему выгодно, чтобы подчинённые косячили и ошибались, а он имел возможность якобы спасать ситуацию, подытожила эксперт.