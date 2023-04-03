Психолог объяснила, как бороться с весенним выгоранием

С наступлением весны многие чувствуют выгорание на работе и чаще нервничают. В этом году более 70% россиян жалуются на напряжённую обстановку в коллективе. Прежде всего такие перемены связаны с продолжительностью светового дня, объяснила психолог Наталья Наумова.

"В зимний период мы потребляем мало солнечного света. Организм истощился, и образовался авитаминоз из-за недостатка витамина D, замедлился обмен веществ. Сейчас, когда солнечные лучи начинают попадать на кожу человека, начинается активная работа нейромедиаторов головного мозга", — рассказала специалист в разговоре с "Вечерней Москвой".

В этот период в организме вырабатываются дофамин и серотонин — так называемые гормоны счастья. Но, если человек находится в сильном стрессе, такая перестройка будет проходить для него тяжело, объяснила Наумова. И срываться чаще всего приходится на коллег, поскольку большую часть дня человек проводит на работе.

Снизить нервное напряжение помогут умеренные физические нагрузки. Также важно наладить питание и режим сна, то есть ложиться спать не позднее 22:30, так как "гормон сна" — мелатонин — вырабатывается до двух часов ночи.

"Жизнь не должна крутиться только вокруг работы и бытовых дел. Необходимы разнообразие и позитивные мысли. Я рекомендую ограничить все раздражающие факторы, чтобы помочь организму восстановиться и окрепнуть", — посоветовала Наумова.