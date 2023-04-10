Родителям объяснили, почему нужно научить детей правильной реакции на стресс

Задача взрослых — научить детей справляться в жизни со стрессом, в том числе на примере ЕГЭ. Об этом в эфире радио "Комсомольска правда" сказала учёный-дефектолог, педагог, профессор и победитель конкурса "Лидеры России" Патимат Омарова.

"Нужно учить наших детей реагировать на стресс и находить способы справляться. Вот они очень переживают по поводу ЕГЭ. Но ведь можно научить их делать массаж точки экзаменационного невроза, это несложно. Девять раз по часовой стрелке надавили — и вот вам легче отвечать, потому что отступит волна страха и активизируется кора головного мозга", — объяснила она.

По её словам, сейчас мало внимания уделяется психологической подготовке школьника к экзаменам. В учебных заведениях должны быть психологи, которые в нужный момент скажут, что "ничего страшного не происходит", вселят уверенность в ребят и помогут унять волнение. Омарова добавила, что также следует различать хороший и плохой (деструктивный) стресс. Ведь даже позитивные события могут выбить человека из колеи и привести к чрезмерному эмоциональному всплеску.

"Продолжительность жизни связана с нашей эмоциональной стабильностью и реакцией на стресс, как мы на это реагируем. Поскольку стрессовых событий в последнее время очень много, а психика очень пластична, то нужно уметь приспосабливаться к тому, что происходит", — заключила педагог.