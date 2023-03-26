Родителям объяснили, как правильно реагировать на плохую успеваемость ребёнка

Наказания за неуспеваемость по учёбе приведут только к отрицательным результатам, школьник может начать обманывать родителей и бояться их. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала клинический психолог детской клиники "Фэнтези" Мария Макухина.

"Если ругать ребёнка за плохую успеваемость, он начнёт бояться родителей, врать и скрывать оценки. Кроме того, это не будет стимулировать к учёбе, ребёнок будет считать, что родителям не важны его знания, а важны только цифры в журнале", — объяснила специалист.

Макухина посоветовала узнать у ребёнка причину проблемы и возможность исправления плохой оценки. По словам психолога, это стимулирует чадо к работе над ошибками, а также тренирует саморегуляцию и самоконтроль. Вполне вероятно, что причина плохой оценки кроется не в провале в знаниях, а в невнимательности, усталости. К тому же можно попробовать договориться с учителем об исправлении. Если же плохая оценка стоит не за знания, а за поведение, то она и вовсе не говорит об успешности ребёнка как ученика. Родителям также стоит поинтересоваться у чада, требуется ли ему помощь: может, взрослые смогут что-то сделать или стоит найти репетитора.

Специалист объяснила, что успеваемость ребёнка важна, но с точки зрения психологии система оценок в современной школе не отражает ни уровень знаний, ни прогресс в учёбе. Например, ученик сделал 20 ошибок в диктанте и получил двойку. Затем он проделает большую работу и добьётся огромного прогресса, переписав диктант, сделает уже 10 ошибок, но оценка при этом не изменится, хотя ребёнок хорошо потрудился.

"Родителям стоит иметь это в виду и не наседать на ребёнка очень сильно", — подчеркнула психолог.