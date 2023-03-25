Перечислены слова, которые нельзя использовать в качестве ругательств

Социальный психолог и ведущий тренер Центра толерантности Еврейского музея Елена Горинова считает недопустимым использование в речи психофобной лексики в качестве ругательств. По её словам, это формирует неправильное отношение к людям с ментальными особенностями, интеллектуальной инвалидностью.

К такой лексике относятся, например, слова "псих" и "психованный", "ненормальный", "шизик", "даун", "аутист" и "идиот".

"Чаще всего такие слова фигурируют в речи, когда мы осуждаем действия другого человека, хотим указать на неправильность поступка или позиции. В итоге речь закрепляет в корне неверный стереотип о том, что ментальные особенности связаны с опасным поведением", — рассказала специалист в беседе с изданием "Газета.ru".

Эксперт отметила, что языковая стигматизация является достаточно серьёзной проблемой, так как формирует в сознании понятие о норме поведения. В обществе есть много предвзятых суждений о поведении людей с аутизмом, синдромом Дауна, психиатрическим опытом. Причина таких ошибочных понятий заключается в отсутствии информации, воспитания и опыта общения с такими людьми, заметила специалист. Горинова призвала родителей поговорить с детьми о том, какую лексику использовать корректно, а также постараться самим следить за своей речью.