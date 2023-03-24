Важная буква я: Чем чреват синдром самозванца и как от него избавиться

Такое явление, как синдром самозванца, держит обладателя в постоянном напряжении. При этом человек редко может выявить его у себя, а сама проблема обычно преследует перфекционистов. Что это такое и как побороть "синдром отличника", рассказала РИА ФАН психолог Марина Гладышева.

Человек с синдромом самозванца чувствует дискомфорт в обществе, испытывая страх быть отвергнутым. Дело в том, что в душе он считает себя недостойным и не позволяет проявляться своим лучшим качествам. При этом может прекрасно справляться со своими обязанностями.

По словам психолога, проблема может брать корни из детства, если родитель часто ругал ребёнка, взращивая чувство вины. Поэтому взрослый человек не будет понимать, "кто он и где его место", и ощущать, "что его не признают".

"Если добавить человеку самооценки, он может из этого выбраться, но риск того, что он туда скатится обратно, очень велик. У психики остаётся больное место: она запоминает, где больная точка, и стремится туда, в эту боль вернуться", — объяснила Гладышева.

Психолог советует начать опираться на что-то действительное. Например, проговорить внутри: кто вы, чем занимаетесь и какие есть результаты. Также стоит проанализировать обратную связь с начальником или подчинённым. Если коллеги не говорят вам, что "это вообще кошмар, что ты творишь", значит, проблема лишь в вашей голове, заверила эксперт.