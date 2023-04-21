КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 10:30

10 фото из ресторанов с "оригинальной" подачей, глядя на которые хочется плакать

На что только не идут рестораторы, чтобы привлечь внимание всех потенциальных клиентов. Иногда со своими оригинальными подачами они так увлекаются, что смотреть без слёз на эти "произведения" невозможно.

"Когда мне приносят воду в мерном кувшине, я не чувствую себя "причудливым". Это больше похоже на то, что я какой-то сумасшедший, которому пора помыть посуду, а то уже чистой не осталось", — shackbleep.

Фото © Reddit / shackbleep

Фото © Reddit / shackbleep

"Чипсы в расчёске на бревне...", — Savings-Note4851.

Фото © Reddit / Savings-Note4851

Фото © Reddit / Savings-Note4851

"Рыбные палочки в кроксе!", — yomama3109.

Фото © Reddit / yomama3109

Фото © Reddit / yomama3109

"Ну, тут хотя бы тарелка есть... ну, типа", — tw0_cent.

Фото © Reddit / tw0_cent

Фото © Reddit / tw0_cent

"Коктейль в пакетике", — CuttersBone.

Фото © Reddit / CuttersBone

Фото © Reddit / CuttersBone

"Хлеб в тапке Версаче", — trublue4u22.

Фото © Reddit / trublue4u22

Фото © Reddit / trublue4u22

"Целый приём пищи в стакане!", — mrzioh213.

Фото © Reddit / mrzioh213

Фото © Reddit / mrzioh213

"Рыбки не желаете?", — SuperJezus.

Фото © Reddit / SuperJezus

Фото © Reddit / SuperJezus

"Думаю, стоит отметить, что в бокалах горячий бульон из свинины, которым нам предлагают запивать эти свиные соски", — IslayMode666.

Фото © Reddit / IslayMode666

Фото © Reddit / IslayMode666

"Они уже совсем там с ума посходили!", — KBbop117.

Фото © Reddit / KBbop117

Фото © Reddit / KBbop117

10 вредных советов, как превратить ужин в пытку для официантов и других гостей кафе

10 вредных советов, как превратить ужин в пытку для официантов и других гостей кафе

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Reddit / trublue4u22, tw0_cent

Сергей Трофимов
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