10 фото из ресторанов с "оригинальной" подачей, глядя на которые хочется плакать
На что только не идут рестораторы, чтобы привлечь внимание всех потенциальных клиентов. Иногда со своими оригинальными подачами они так увлекаются, что смотреть без слёз на эти "произведения" невозможно.
"Когда мне приносят воду в мерном кувшине, я не чувствую себя "причудливым". Это больше похоже на то, что я какой-то сумасшедший, которому пора помыть посуду, а то уже чистой не осталось", — shackbleep.
Фото © Reddit / shackbleep
"Чипсы в расчёске на бревне...", — Savings-Note4851.
Фото © Reddit / Savings-Note4851
"Рыбные палочки в кроксе!", — yomama3109.
Фото © Reddit / yomama3109
"Ну, тут хотя бы тарелка есть... ну, типа", — tw0_cent.
Фото © Reddit / tw0_cent
"Коктейль в пакетике", — CuttersBone.
Фото © Reddit / CuttersBone
"Хлеб в тапке Версаче", — trublue4u22.
Фото © Reddit / trublue4u22
"Целый приём пищи в стакане!", — mrzioh213.
Фото © Reddit / mrzioh213
"Рыбки не желаете?", — SuperJezus.
Фото © Reddit / SuperJezus
"Думаю, стоит отметить, что в бокалах горячий бульон из свинины, которым нам предлагают запивать эти свиные соски", — IslayMode666.
Фото © Reddit / IslayMode666
"Они уже совсем там с ума посходили!", — KBbop117.
Фото © Reddit / KBbop117
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Reddit / trublue4u22, tw0_cent