10 вредных советов, как превратить ужин в пытку для официантов и других гостей кафе

Берите с собой детей и, чтобы их успокоить, включайте им идиотские мультики на полную громкость.

Фото © Reddit / ___________f

Нужно поменять подгузник? Зачем куда-то идти! Сделайте всё прямо на своём столе — что естественно, то не безобразно.

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Устали после целого дня на ногах? Дайте им подышать! Кофейный столик для таких целей подходит просто идеально.

Фото © Reddit / geekaz01d

Зачем делать банальные фото еды? Подписчики в соцсетях это уже видели. Как насчёт оригинального снимка на столике? Такое запомнят не только друзья, но и все в кафе!

Фото © Reddit / Spritzzy

Зачем следить за своим ребёнком? Позвольте ему ползать по всему кафе, сбивая с ног официантов, ведь малыш должен исследовать мир вокруг.

Фото © Reddit / langleywaters

Официантам чаевые не нужны! Им и так платят — лучше оставьте им билет "банка приколов". Такую шутку они хотя бы запомнят.

Фото © Reddit / catherine_zetascarn

Есть собака? Обязательно берите её с собой в кафе. Нет ничего милее пёселя на столе, ведь так?

Фото © Reddit / thepoincianatree

Если вдруг стало тесно в одежде, то лучше раздеться! Плевать, что это незаконно в большинстве стран мира и этим вы испортите настроение всем посетителям.

Фото © Reddit / TheVilleGirl

Никто не обязан убирать за собой в ресторанах фастфуда, так что смело пользуйтесь этим правилом — ведь там есть работники, которым за это платят!

Фото © Reddit / Derpston_P_Derp

Воспользовались советом и поменяли ребёнку подгузник прямо в кафе? Оставьте использованный на столе вместе с грязной посудой — официант всё уберёт!

Фото © Reddit / dylanciaga