10 вредных советов, как превратить ужин в пытку для официантов и других гостей кафе
Поход в ресторан может быть отличным способом расслабиться, но не всем же разом наслаждаться жизнью! Ниже — 10 советов, как сделать так, чтобы вас за мгновение возненавидели все вокруг.
Фото © Reddit / geekaz01d, dylanciaga
Берите с собой детей и, чтобы их успокоить, включайте им идиотские мультики на полную громкость.
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Нужно поменять подгузник? Зачем куда-то идти! Сделайте всё прямо на своём столе — что естественно, то не безобразно.
Фото © Reddit / Huykaty
Устали после целого дня на ногах? Дайте им подышать! Кофейный столик для таких целей подходит просто идеально.
Фото © Reddit / geekaz01d
Зачем делать банальные фото еды? Подписчики в соцсетях это уже видели. Как насчёт оригинального снимка на столике? Такое запомнят не только друзья, но и все в кафе!
Фото © Reddit / Spritzzy
Зачем следить за своим ребёнком? Позвольте ему ползать по всему кафе, сбивая с ног официантов, ведь малыш должен исследовать мир вокруг.
Фото © Reddit / langleywaters
Официантам чаевые не нужны! Им и так платят — лучше оставьте им билет "банка приколов". Такую шутку они хотя бы запомнят.
Фото © Reddit / catherine_zetascarn
Есть собака? Обязательно берите её с собой в кафе. Нет ничего милее пёселя на столе, ведь так?
Фото © Reddit / thepoincianatree
Если вдруг стало тесно в одежде, то лучше раздеться! Плевать, что это незаконно в большинстве стран мира и этим вы испортите настроение всем посетителям.
Фото © Reddit / TheVilleGirl
Никто не обязан убирать за собой в ресторанах фастфуда, так что смело пользуйтесь этим правилом — ведь там есть работники, которым за это платят!
Фото © Reddit / Derpston_P_Derp
Воспользовались советом и поменяли ребёнку подгузник прямо в кафе? Оставьте использованный на столе вместе с грязной посудой — официант всё уберёт!
Фото © Reddit / dylanciaga
Ах да, небольшое уточнение: советы выше — всего лишь шутка, и остаётся надеяться, что ими никто никогда не воспользуется. Ещё больше примеров — в материале Bored Panda.
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