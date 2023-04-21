11 самых ужасных нарядов с красной дорожки ММКФ-45, над которыми невозможно не смеяться

Вчера вечером, 20 апреля, в театре "Россия" на Пушкинской площади прошла церемония открытия юбилейного 45-го Московского международного кинофестиваля. В этом году зрителям будет представлена поистине шикарная программа. И многие звёзды пришли не только культурно просветиться, но и себя показать. А мы выбрали тех, кто чуточку переборщил с экстравагантностью и выглядел... странновато.

1. Елена Подкаминская

Елена Подкаминская. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская решила удивить всех своей оригинальностью. Видимо. И на довольно симпатичное платье с интересным дизайном нацепила то ли кожаную куртку оверсайз, то ли просто перепутала и захватила дома мужскую. Всё это вместе со смешной причёской и сумочкой из Барбиленда выглядит комично.

2. Настасья Самбурская

Настасья Самбурская. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

Актриса Настасья Самбурская, конечно, красавица. Этого не отнять. Да и платье в целом выбрала со вкусом. Но серьёзно, что с её бюстом? Он то ли изо всех сил пытается вырваться наружу, то ли, наоборот, отчаянно забраться поглубже. Как ни крути, а выглядит это очень нелепо. Скажем так, Настасья, ну не очень удачное декольте ты выбрала.

3. Анна Хилькевич

Анна Хилькевич. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

Ещё одна представительница киноиндустрии Анна Хилькевич решила удивить всех экстравагантным образом. И нацепила на себя чёрный топ с длинными рукавами и белую юбку интересного кроя. Может, конечно, и существует человек, которому такое к лицу. Но, согласитесь, выглядит образ достаточно странно...

4. Ирина Безряднова

Ирина Безряднова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Актриса Ирина Безряднова, судя по всему, собиралась сделать акцент на своих красивых, длинных и стройных ногах. Это ей однозначно удалось. Вот только для эффекта пришлось обмотаться в невзрачную синюю простыню. Да ещё и постоянно её задирать, чтобы ножки все разглядели, а с ними и трусы в тон. Зато оригинально! Насчёт "стильно" уже вопросики.

5. Алёна Водонаева

Алёна Водонаева. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

Блогерша Алёна Водонаева пришла на церемонию в суровом образе чёрной вдовы. Даже череп, видимо, бывшего прихватила для пущей убедительности, транслируя всем своим видом, что лучше к ней не подходить. А к "чудесному" образу роковой женщины ещё и добавила не слишком уместный пиджак оверсайз, который спрятал всё платье, и тёмные очки.

6. Ида Галич

Ида Галич. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

Иду Галич уже сравнивали в Сети с Мортишей Аддамс. Лично мы согласны с тем, что она выбрала этот образ, насмотревшись "Уэнздей". Конечно, Кэтрин Зета-Джонс хорошо смотрится в таком платье. А вот на блогерше платье смотрится не так эффектно, пусть и подчёркивает похудевшую фигуру. Ида, чёрный, конечно, классика, но во всём же надо знать меру.

7. Мария Шумакова

Мария Шумакова. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

Марию Шумакову опыт Анджелины Джоли, похоже, совсем ничему не научил. Или она предпочитает совершать собственные ошибки? Непонятно, в какой вселенной это красиво, но точно не в нашей. Девушка словно просто купила чёрной ткани, вырезала в ней дырку для головы и... ноги. Надела этот кошмар, да так и пришла на ковровую дорожку. Да и выбор причёски тоже не лучший, напоминает грязные зализанные волосы. Хотя на вкус и цвет...

8. Таша Белая

Таша Белая. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

А вот кто действительно постарался скреативить, так это певица Таша Белая. И в салон сходить не забыла. Вот только или мастер неправильно её понял, или она и правда хотела причёску прямиком из XVIII века, так и останется загадкой. Но в сочетании с платьем из... меховых колец и непонятного чёрного нечто вместо сумки видок получился тот ещё.

9. Яна Крайнова

Яна Крайнова. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

Кажется, актриса Яна Крайнова случайно выдала всем свой секрет. Судя по всему, она не против БДСМ. А иначе зачем ей этот ошейник на шее, плавно переходящий в... боди? Купальник? Выглядит платье очень необычно, привлекает внимание, не поспоришь. Но в чём конкретно заключалась задумка дизайнера и почему пал выбор на этот наряд для красной дорожки?

10. Белла Потёмкина

Дизайнер Белла Потемкина. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Дизайнер Белла Потёмкина решила одеться, как и подобает творцу, заявившись на открытие в эпатажненьком платье. Вот только забыла, что прийти в нём надо на фестиваль кино, а не на выпускной в школе. Если верх выглядит достаточно симпатично, то на юбке она того гляди сейчас взмоет в небо. Может, задумка как раз и была перевоплотиться в облачко?

11. Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев