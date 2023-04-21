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Опубликовано 21 апреля 2023, 14:00
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5 советских аттракционов, на которые сегодня страшно смотреть, а в СССР только на них и катались

Оглавление
Советский аттракцион "Сюрприз"
Аттракцион СССР под названием "Турбо"
Страшные аттракционы Советского Союза — "Колесо обозрения"
Аттракцион СССР под названием "Твистер" или "Орбита"
Страшный аттракцион в СССР — "Парашютная вышка"

В советские времена аттракционы были любимым семейным развлечением. Хотя, посмотрев на архивные кадры, сейчас становится страшно — все эти "карусели" больше похожи на задания из "Форт Боярда".

Некоторые из аттракционов были настолько экстремальными, что даже от одного взгляда на них становится не по себе. Но в то же время мы сами катались на этих каруселях без каких-либо страховок. Рассказываем о пяти "тех самых" аттракционах.

Советский аттракцион "Сюрприз"

Самые страшные аттракционы в СССР. Фото © ТАСС / Мастюков Валентин

Самые страшные аттракционы в СССР. Фото © ТАСС / Мастюков Валентин

Некоторые из каруселей были настолько экстремальными, что даже просто посмотреть на них сегодня вызывает дрожь в коленках. Тем не менее мы сами катались на этих советских аттракционах без каких-либо страховок. Одним из таких была центрифуга "Сюрприз", которая двигалась на большой скорости под углом в 65 градусов. Люди выстраивались по периметру внутри, и во время движения их прижимало к бортикам. Пускали не всех! Детям до 14 лет и людям со слабым вестибулярным аппаратом вход был запрещён. В народе этот аттракцион получил прозвище "тошнилка".

Аттракцион СССР под названием "Турбо"

Какие карусели в СССР считались самыми популярными? Фото © ТАСС /Янков Ч.

Какие карусели в СССР считались самыми популярными? Фото © ТАСС /Янков Ч.

Один из аттракционов, который вызывал у некоторых людей страх, назывался "Турбо". Его особенность заключалась в том, что стержни с кабинами перемещались по сложной спирали вверх и вниз. Система такая непонятная, что даже взрослые не решались прокатиться на таком аттракционе.

Страшные аттракционы Советского Союза — "Колесо обозрения"

Советские аттракционы, которые были популярными и страшными одновременно. Фото © ТАСС / Будневич Иосиф

Советские аттракционы, которые были популярными и страшными одновременно. Фото © ТАСС / Будневич Иосиф

В каждом российском городе можно найти колесо обозрения. История аттракциона в Союзе началась на Ейском заводе в 1964 году. Первое колесо было диаметром 24 метра. Дальше, конечно, строили ещё более массивные конструкции. Некоторые варианты знаменитой карусели казались как минимум пугающими, например в открытые кабинки многие боялись даже садиться. Другие, напротив, были рады, ведь это добавляло остроты ощущений. А что говорить о звуках, если их издававшие детали давно не смазывали…

Аттракцион СССР под названием "Твистер" или "Орбита"

Советская карусель "Твистер" был популярен, хоть и внушал некоторым страх. Фото © ТАСС / Быков Г.

Советская карусель "Твистер" был популярен, хоть и внушал некоторым страх. Фото © ТАСС / Быков Г.

Один из самых незабываемых аттракционов советских времён также назывался "Орбита". Карусель с подвесными сиденьями, которая поднималась на высоту под углом в 45 градусов и изо всех сил раскручивала посетителей парков. Когда "Твистер" разгонялся, он шумел так, что его можно было принять за взлетающий самолёт. Правда, в современных парках развлечений тоже есть "Орбита" — звучит более чем безопасно, но на высших точках укачивает ничуть не хуже!

Страшный аттракцион в СССР — "Парашютная вышка"

"Парашютная вышка" — один из самых страшных аттракционов в СССР. Фото © ТАСС / Кубеев Николай

"Парашютная вышка" — один из самых страшных аттракционов в СССР. Фото © ТАСС / Кубеев Николай

В парке Горького в Москве стояла одна из самых популярных достопримечательностей — парашютная вышка. С высоты 40 метров можно было, если можно так выразиться, безопасно спрыгнуть на парашюте, который поддерживался специальным тросом.

Хотя эти аттракционы были настолько экстремальными, что смотреть на них сегодня вызывает дрожь в коленках, они останутся в наших сердцах как часть нашего детства и юности.

10 фото советских детских площадок, глядя на которые понимаешь, что сейчас таких уже не строят
10 фото советских детских площадок, глядя на которые понимаешь, что сейчас таких уже не строят
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ТАСС / Кубеев Николай

Сергей Трофимов
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