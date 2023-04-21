15-летнюю девочку из Подмосковья разбил паралич после кровоизлияния в мозг

Подмосковные врачи помогли восстановиться 15-летней пациентке после инсульта: у неё не двигались левая рука и нога, была нарушена речь и наблюдалась асимметрия лица. Об этом пишут "Вести Подмосковья" со ссылкой на Минздрав области.

"Врачи реабилитационного отделения разработали индивидуальную программу для восстановления пациентки, в том числе туда входили занятия на тренажёрах, ЛФК, массаж, физиотерапия, занятия с логопедом и психологом", — рассказали в Научно-исследовательском клиническом институте детства (НИКИ).

Через неделю после кровоизлияния в мозг юная пациентка начала самостоятельно ходить, восстановилась активность кисти руки, нормализовалась речь. Сейчас пациентку выписали, она продолжит лечение по разработанной программе, но уже в местной поликлинике. Врачи НИКИ будут консультировать коллег.