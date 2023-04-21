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21 апреля, 13:13

15-летнюю девочку из Подмосковья разбил паралич после кровоизлияния в мозг

В Подмосковье врачи за неделю поставили на ноги 15-летнюю девочку после инсульта

Подмосковные врачи помогли восстановиться 15-летней пациентке после инсульта: у неё не двигались левая рука и нога, была нарушена речь и наблюдалась асимметрия лица. Об этом пишут "Вести Подмосковья" со ссылкой на Минздрав области.

"Врачи реабилитационного отделения разработали индивидуальную программу для восстановления пациентки, в том числе туда входили занятия на тренажёрах, ЛФК, массаж, физиотерапия, занятия с логопедом и психологом", — рассказали в Научно-исследовательском клиническом институте детства (НИКИ).

Через неделю после кровоизлияния в мозг юная пациентка начала самостоятельно ходить, восстановилась активность кисти руки, нормализовалась речь. Сейчас пациентку выписали, она продолжит лечение по разработанной программе, но уже в местной поликлинике. Врачи НИКИ будут консультировать коллег.

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ТАСС / Владимир Гердо

Татьяна Миссуми
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