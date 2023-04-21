"Maag. Сделано в Пакистане": В Москву завезли первую коллекцию одежды от преемника Zara

Первые партии бренда Maag, заменившего сеть магазинов Zara, будут шить в Пакистане. Об этом сообщает телеграм-канал Mash , прилагая фотографии новых бирок.

Владельцы Maag во избежание утечки о стране-производителе запретили своим сотрудникам фотографировать новые бирки, однако снимки уже есть в распоряжении Mash. Кстати, основная продукция для испанской компании Inditex (владелец Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и Uterqüe) производится в Испании, Индонезии и Бангладеше.