"Maag. Сделано в Пакистане": В Москву завезли первую коллекцию одежды от преемника Zara
Первые коллекции одежды бренда Maag будут шить в Пакистане
Первые партии бренда Maag, заменившего сеть магазинов Zara, будут шить в Пакистане. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, прилагая фотографии новых бирок.
Ярлыки на одежде бренда MAAG. Фото © t.me / Mash
Владельцы Maag во избежание утечки о стране-производителе запретили своим сотрудникам фотографировать новые бирки, однако снимки уже есть в распоряжении Mash. Кстати, основная продукция для испанской компании Inditex (владелец Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и Uterqüe) производится в Испании, Индонезии и Бангладеше.
Напомним, что магазины, принадлежащие ранее группе Inditex в России, откроются под новыми названиями до конца весны. Бренды теперь можно будет найти по вывескам Maag, Vilet, Ecru (Bershka) и Dub (Pull & Bear). Цены, предположительно, останутся в рамках концепции Zara.
ТАСС / Пётр Ковалев