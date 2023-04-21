КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 13:23

"Maag. Сделано в Пакистане": В Москву завезли первую коллекцию одежды от преемника Zara

Первые коллекции одежды бренда Maag будут шить в Пакистане

Первые партии бренда Maag, заменившего сеть магазинов Zara, будут шить в Пакистане. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, прилагая фотографии новых бирок.

Ярлыки на одежде бренда MAAG. Фото © t.me / Mash

Ярлыки на одежде бренда MAAG. Фото © t.me / Mash

Владельцы Maag во избежание утечки о стране-производителе запретили своим сотрудникам фотографировать новые бирки, однако снимки уже есть в распоряжении Mash. Кстати, основная продукция для испанской компании Inditex (владелец Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и Uterqüe) производится в Испании, Индонезии и Бангладеше.

Власти Петербурга продолжат поддержку местных брендов

Власти Петербурга продолжат поддержку местных брендов

Напомним, что магазины, принадлежащие ранее группе Inditex в России, откроются под новыми названиями до конца весны. Бренды теперь можно будет найти по вывескам Maag, Vilet, Ecru (Bershka) и Dub (Pull & Bear). Цены, предположительно, останутся в рамках концепции Zara.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалев

Ирина Фальке
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