Вместо Zara, Pull & Bear и Bershka в России к лету откроются Maag, Dub, Ecru и Vilet
Минпромторг: Магазины Inditex откроются в России в апреле – мае
Магазины ушедшей из РФ испанской фирмы Inditex (бренды Zara, Pull & Bear, Bershka и другие) откроются в апреле – мае под новыми названиями. Как сообщает пресс-служба Минпромторга РФ, называться новые точки будут Maag, Dub, Ecru, Vilet.
"Группа Inditex передаёт новым владельцам все имеющиеся в России в данный момент торговые площадки. При этом магазины откроются под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet", — цитирует ведомство ТАСС.
Все точки уже готовы к открытию.
Напомним, бренды Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius) заявили о приостановке работы в РФ в марте 2022 года. Решение испанской компании связано с украинским конфликтом. Позже СМИ сообщали, что магазины сети Zara могут открыться в РФ под новым названием — Maag — в начале февраля 2023 года, но этого не случилось. Также известно, что Bershka будет называться Ecru, а Pull & Bear станет Dub.
Агентство "Москва"