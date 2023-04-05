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5 апреля, 07:16

Вместо Zara, Pull & Bear и Bershka в России к лету откроются Maag, Dub, Ecru и Vilet

Минпромторг: Магазины Inditex откроются в России в апреле – мае

Магазины ушедшей из РФ испанской фирмы Inditex (бренды Zara, Pull & Bear, Bershka и другие) откроются в апреле – мае под новыми названиями. Как сообщает пресс-служба Минпромторга РФ, называться новые точки будут Maag, Dub, Ecru, Vilet.

"Группа Inditex передаёт новым владельцам все имеющиеся в России в данный момент торговые площадки. При этом магазины откроются под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet", — цитирует ведомство ТАСС.

Все точки уже готовы к открытию.

Владелец бренда Zara окончательно закроет в России 269 магазинов

Владелец бренда Zara окончательно закроет в России 269 магазинов

Напомним, бренды Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius) заявили о приостановке работы в РФ в марте 2022 года. Решение испанской компании связано с украинским конфликтом. Позже СМИ сообщали, что магазины сети Zara могут открыться в РФ под новым названием — Maag — в начале февраля 2023 года, но этого не случилось. Также известно, что Bershka будет называться Ecru, а Pull & Bear станет Dub.

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Агентство "Москва"

Александра Вишнякова
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