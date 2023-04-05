Вместо Zara, Pull & Bear и Bershka в России к лету откроются Maag, Dub, Ecru и Vilet

Магазины ушедшей из РФ испанской фирмы Inditex (бренды Zara, Pull & Bear, Bershka и другие) откроются в апреле – мае под новыми названиями. Как сообщает пресс-служба Минпромторга РФ, называться новые точки будут Maag, Dub, Ecru, Vilet.

"Группа Inditex передаёт новым владельцам все имеющиеся в России в данный момент торговые площадки. При этом магазины откроются под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet", — цитирует ведомство ТАСС.