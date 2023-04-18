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17 апреля, 21:19

Власти Петербурга продолжат поддержку местных брендов

В Петербурге продлили проект помощи местным брендам "Петербургский дизайн"

Власти Санкт-Петербурга продолжат запущенный в 2022 году проект "Петербургский дизайн", направленный на поддержку местных брендов. Планируется, что в нём примут участие как начинающие, так и состоявшиеся представители индустрии моды, пишет газета "Петербургский дневник".

В рамках проекта участникам бесплатно были предоставлены площади в трёх торговых комплексах города. Одежду, обувь и аксессуары тогда представили более ста локальных брендов. Кроме того, были организованы различные мастер-классы, лекции, круглые столы и воркшопы со стилистами. При необходимости дизайнерам оказывали помощь в продвижении и расширении бизнеса.

В Петербурге появится мемориальная доска в честь Ленинградского рок-клуба

В Петербурге появится мемориальная доска в честь Ленинградского рок-клуба

В 2023 году "Петербургский дизайн" будет работать сразу по двум направлениям — образовательному и торгово-выставочному.

Ранее Лайф рассказывал, что праздник выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге проведут 24 июня. В прошлом году он также состоялся именно в эту дату.

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VK / Петербургский дизайн

Ольга Платонова
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