В Петербурге появится мемориальная доска в честь Ленинградского рок-клуба

На фасаде дома по улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге появится мемориальная доска в честь Ленинградского рок-клуба. Её разместят ко Дню города, к 27 мая. Как рассказал газете "Петербургский дневник" глава регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Боярский, сейчас ожидается соответствующее постановление правительства.

"Эта доска будет напоминать о знаменитом Ленинградском рок-клубе, который дал Советскому Союзу, России и всему постсоветскому пространству целую плеяду имён и коллективов, на творчестве которых выросло не одно поколение любителей музыки", — добавил парламентарий.

По его словам, Ленинградский рок-клуб "прорубил окно для интерпретации" рок-музыки, которая пришла в нашу страну из Англии и США. При этом национальный рок получился достаточно самобытным, у него другая душа, близкая по духу людям, рождённым в эпоху перестройки, считает Боярский.