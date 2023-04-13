КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 15:43

В Петербурге появится мемориальная доска в честь Ленинградского рок-клуба

На фасаде дома по улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге появится мемориальная доска в честь Ленинградского рок-клуба. Её разместят ко Дню города, к 27 мая. Как рассказал газете "Петербургский дневник" глава регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Боярский, сейчас ожидается соответствующее постановление правительства.

"Эта доска будет напоминать о знаменитом Ленинградском рок-клубе, который дал Советскому Союзу, России и всему постсоветскому пространству целую плеяду имён и коллективов, на творчестве которых выросло не одно поколение любителей музыки", — добавил парламентарий.

По его словам, Ленинградский рок-клуб "прорубил окно для интерпретации" рок-музыки, которая пришла в нашу страну из Англии и США. При этом национальный рок получился достаточно самобытным, у него другая душа, близкая по духу людям, рождённым в эпоху перестройки, считает Боярский.

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Лайф напоминает, что здание Ленинградского рок-клуба на Рубинштейна признали памятником культуры в сентябре 2016 года. Речь идёт о доме Марии Руадзе, где объединение находилось с 1981 года до начала 1990-х.

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Никита Осипов
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