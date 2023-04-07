Музыкальный критик рассказал, чего ждать от "Нашествия" спустя три года тишины

На рок-фестивале "Нашествие", который пройдёт этим летом впервые с 2019 года, нужно давать выступать молодым исполнителям. Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с телеканалом "360" напомнил, что в начале нулевых годов это мероприятие было весьма популярным и на нём выступали известные исполнители.

"Тогда люди приезжали на три-четыре дня и просто с удовольствием проводили время, слушая свои любимые группы. Но с тех пор утекло много воды", — признался он.

Как указал Бабичев, за три года, прошедших с последнего "Нашествия", появилось достаточно молодых исполнителей, готовых выйти на сцену фестиваля. "Нашествию" нужно давать второе дыхание, пусть и с риском эксперимента, с какими-то необычными коллаборациями, добавил музыкальный критик. Он не исключил, что для выступления на фестивале певцы старшего поколения объединятся с молодыми рокерами.