Фестиваль "Жара" в Узбекистане перенесли из-за "текущей ситуации в мире"

Организаторы фестиваля "Жара", который должен был пройти в ташкентском парке "Янги Узбекистон" (узб. — "Новый Узбекистан") 20–21 мая, перенесли мероприятие на неопределённый срок из-за "текущей ситуации в мире". По их словам, приобретённые билеты можно вернуть.

"Фестиваль "Жара" в Ташкенте, запланированный на 20–21 мая, переносится. К сожалению, текущая ситуация в мире не способствует проведению масштабных музыкальных мероприятий. Мы благодарим всех поклонников этого проекта, которые любят и ждут наших артистов", — говорится в сообщении пресс-службы сервиса по покупке билетов iticket.uz.

Фестиваль "Жара" проходит с 2016 года, его организатором является азербайджано-российский музыкант Эмин Агаларов. В этом году в мероприятии должны были принять участие около 30 исполнителей из РФ, среди которых HammAli & Navai, Ани Лорак, Ольга Бузова, Егор Крид и многие другие.