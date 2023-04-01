"Сплин" не выступит на фестивале под Новосибирском из-за позиции по Украине

Название музыкальной группы "Сплин" исчезло с афиши фестиваля "Ветер Сибири", который будет проводиться в августе под Новосибирском. Об этом сообщила газета kp.ru.

Афиша фестиваля "Ветер Сибири". Скриншот © vetersibiri.ru

Указывается, что это решение связано с требованием Союза отцов Новосибирской области отменить выступление группы "Сплин". Ранее глава организации Сергей Майоров заявлял, что лидер музыкального коллектива Александр Васильев показал, чью сторону он поддерживает в украинском конфликте.

"Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а ещё они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?" — добавил Майоров.