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1 апреля, 07:17

"Сплин" не выступит на фестивале под Новосибирском из-за позиции по Украине

Название группы "Сплин" убрали с афиши фестиваля, который пройдёт под Новосибирском

Название музыкальной группы "Сплин" исчезло с афиши фестиваля "Ветер Сибири", который будет проводиться в августе под Новосибирском. Об этом сообщила газета kp.ru.

Афиша фестиваля "Ветер Сибири". Скриншот © vetersibiri.ru

Афиша фестиваля "Ветер Сибири". Скриншот © vetersibiri.ru

Указывается, что это решение связано с требованием Союза отцов Новосибирской области отменить выступление группы "Сплин". Ранее глава организации Сергей Майоров заявлял, что лидер музыкального коллектива Александр Васильев показал, чью сторону он поддерживает в украинском конфликте.

"Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а ещё они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?" — добавил Майоров.

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Ранее мэр Краснодара заявил о неизбежной отмене концерта Ани Лорак из-за её позиции по СВО. По словам Евгения Наумова, жители этого города против шоу людей, признающихся в любви киевскому режиму.

Обложка ©

VK / Сплин

Светлана Оперук
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