Как блогерша-миллиардерша Лерчек хотела заработать на табаке, а теперь её обвиняют в афере Против супругов-инфоцыган Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных могут возбудить новые уголовные дела о мошенничестве и уходе от налогов. На них пожаловались бывшие партнёры. О чём они рассказали? 22 апреля, 23:40 Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Коллаж © LIFE. Фото © VK / Валерия Чекалина, © Shutterstock

Пять коммерсантов из разных регионов России подали коллективное заявление в Следственный комитет и МВД, в котором утверждают, что купили у Чекалиных табак и электронные сигареты, часть партии оказалась бракованной, а часть и вовсе не поставлена. При этом Артём Чекалин и его бизнес-партнёры не собирались забирать брак и возвращать деньги.

Общая сумма претензий превышает 18 млн рублей, и это, по словам пострадавших, только малая часть убытков, поскольку обманутых клиентов намного больше, просто не все готовы привлекать к себе внимание. Сейчас силовики проверяют заявления бизнес-партнёров Чекалиных.

Речь идёт об оптовых продажах электронных сигарет и систем нагревания табака. Картина пока выглядит так: несколько лет назад Лерчек с супругом якобы договорились с известным табачным воротилой, основателем одной из крупных столичных сетей кальянных, а также блогером Ильязом Валиуллиным выпускать совместный продукт и на этом заработать.

Валиуллин выглядел как перспективный партнёр с большим опытом в торговле табаком. Судя по данным системы "СПАРК-Интерфакс", за 2021 год его фирмы в совокупности выручили более 300 млн рублей.

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Стороны ударили по рукам и создали фирму "Эфир" с уставным капиталом всего 12 тыс. рублей. По 45% юрлица принадлежало Артёму Чекалину и Ильязу Валиуллину, ещё 10 достались партнёру Ильяза — генеральному директору "Эфира" Станиславу Кузьмину.

Потенциальным клиентам рассылалась яркая презентация, описывающая впечатляющий рост количества потребителей систем доставки никотина и, соответственно, перспективы развития бизнеса и огромные прибыли для партнёров коммерсантов. Кроме того, звёздные блогеры обещали провести крупную рекламную кампанию, чтобы помочь распродать всю купленную у них продукцию.

Презентация также обещала высокое качество изделий и многоуровневый контроль над их изготовлением, хотя в реальности, как утверждают покупатели, всё оказалось иначе. Никакой своей производственной базы у "Эфира", конечно, не было, товар завозился из Китая, и среди него было много брака.

Валерия Чекалина и её адвокат в суде. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Интересно, что сертификат качества на продукцию фирмы почему-то выдавало другое юрлицо — компания по продаже табачных изделий "Национальная эскроу система", принадлежащая Валиуллину. Как позже выяснилось, представленные в документации технические условия (ТУ) не соответствуют продаваемой продукции.

Тем не менее желающих сотрудничать с "Эфиром" оказалось достаточно. Среди них были предприниматели из Йошкар-Олы Маргарита и Евгений Шишкины. Молодые люди решили закупить электронные сигареты и табак на крупную сумму, и тут появились первые странности.

Продавцы требовали перечислить деньги разным ИП, а часть оплатить наличными неким физическим лицам. Причём это касалось не только Шишкиных, но и всех покупателей. Странную схему объяснили необходимостью ухода от налогов и заверили, что вся сумма совершенно точно окажется у "Эфира". В итоге деньги были отправлены, но заказанная партия стиков для курения пришла бракованной, а табак и вовсе не поступил. На все просьбы пояснить ситуацию ответ был один: идите в суд.

В суде Шишкиным удалось доказать, что деньги за неполученный табак должны быть возвращены. Однако к этому времени "Эфир" фактически закрылся. В сентябре прошлого года Чекалин и Валиуллин неожиданно вышли из бизнеса, после этого перестал работать сайт компании, выключились телефоны, а электронный ящик коммерсантов стал возвращать письма разгневанных покупателей.

Артём Чекалин (справа) в суде. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Оставшийся единственный акционер Станислав Кузьмин сообщил пострадавшим, что фирма готовится к банкротству. В это же время на специализированных сайтах появилась информация и о грядущей ликвидации "Национальной эскроу системы", выдававшей сертификат качества на продукцию.

Сейчас Валиуллин заявляет, что якобы никакого отношения ко всем ИП и частникам, собиравшим деньги с предпринимателей, он не имеет. Дескать, все претензии к ним.

Судя по бухгалтерской отчётности "Эфира", в 2021 году финансовые и другие оборотные активы фирмы составляли почти 20 млн рублей. При этом официально коммерсанты сработали в минус: чистый убыток по итогам года составил 3,5 миллиона. Возможно, фирма изначально создавалась под мошенническую схему: собрать деньги с клиентов.

Напомним, за годы своей деятельности Лерчек и её муж Артём Чекалин заработали миллиарды рублей. Из них полтора миллиарда вложены в два шикарных особняка в престижных районах Подмосковья, три квартиры в центральных районах столицы, восемь килограммовых слитков золота и солидный автопарк: Rolls-Royce Cullinan Black Badge, Lamborghini Urus, особый "гелик" Mercedes-Benz АMG G63.

В отличие от Чекалиных, Ильяз Валиуллин в России своё состояние старается не афишировать. Он до сих пор прописан на окраине Казани в обычной панельной девятиэтажке. В Сети ведёт себя осторожно, часто меняет телефоны и пользуется псевдонимами при регистрации на различных сервисах. Ходят слухи, что своё состояние он тратит в Дубае, где находится едва ли не на постоянной основе.

Валерия и Артём Чекалины. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин Почему блогерам удаётся зарабатывать миллиарды буквально из воздуха? 0 Потому что полно доверчивых людей, которые дают им деньги Потому что они умные и разбираются в инвестициях Они занимаются обычным мошенничеством и аферами

Авторы Евгений Кузнецов