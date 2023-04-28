КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

28 апреля, 14:56

Елену Блиновскую отправили под домашний арест

<p>Елена Блиновская. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/photo6093463_456239447?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Елена Блиновская</a></p>

Елена Блиновская. Обложка © Vk / Елена Блиновская

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест до 26 июня блогера Елену Блиновскую, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с места событий.

"Королева марафонов" появилась в суде в красном костюме с огромным капюшоном, полностью скрывавшим её лицо. При этом периодически блогерша пыталась "подглянуть" за происходившим.

Блогер Елена Блиновская в суде. Видео © LIFE

Блиновская полностью признала вину и заявила, что готова компенсировать долги перед государством. На заседании же блогерша хранила молчание. А её адвокат утверждал, что "королева марафонов", которую задержали на границе, не пыталась скрыться от правосудия. Тем не менее Елену отправили под домашний арест и запретили пользоваться Интернетом.

Няню в менеджеры, но сумочки за миллионы: На что тратилась богатейшая блогерша России Блиновская

Няню в менеджеры, но сумочки за миллионы: На что тратилась богатейшая блогерша России Блиновская

Напомним, Елену Блиновскую задержали в Смоленской области при попытке пересечь российско-белорусскую границу на арендованном "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в миллиард рублей. Юристы говорят, что "королеве марафонов" может грозить до 7 лет лишения свободы. В беседе с Лайфом депутат Госдумы Максим Топилин не исключил, что случай с Блиновской может натолкнуть законодателей на поиск дополнительных решений в области налогового контроля.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров