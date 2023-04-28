Елену Блиновскую отправили под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест до 26 июня блогера Елену Блиновскую, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с места событий.

"Королева марафонов" появилась в суде в красном костюме с огромным капюшоном, полностью скрывавшим её лицо. При этом периодически блогерша пыталась "подглянуть" за происходившим.

Блиновская полностью признала вину и заявила, что готова компенсировать долги перед государством. На заседании же блогерша хранила молчание. А её адвокат утверждал, что "королева марафонов", которую задержали на границе, не пыталась скрыться от правосудия. Тем не менее Елену отправили под домашний арест и запретили пользоваться Интернетом.