Елену Блиновскую отправили под домашний арест
Елена Блиновская. Обложка © Vk / Елена Блиновская
Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест до 26 июня блогера Елену Блиновскую, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с места событий.
"Королева марафонов" появилась в суде в красном костюме с огромным капюшоном, полностью скрывавшим её лицо. При этом периодически блогерша пыталась "подглянуть" за происходившим.
Блогер Елена Блиновская в суде. Видео © LIFE
Блиновская полностью признала вину и заявила, что готова компенсировать долги перед государством. На заседании же блогерша хранила молчание. А её адвокат утверждал, что "королева марафонов", которую задержали на границе, не пыталась скрыться от правосудия. Тем не менее Елену отправили под домашний арест и запретили пользоваться Интернетом.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в Смоленской области при попытке пересечь российско-белорусскую границу на арендованном "майбахе". Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в миллиард рублей. Юристы говорят, что "королеве марафонов" может грозить до 7 лет лишения свободы. В беседе с Лайфом депутат Госдумы Максим Топилин не исключил, что случай с Блиновской может натолкнуть законодателей на поиск дополнительных решений в области налогового контроля.